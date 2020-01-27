Экономика

ТАССТАСС«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть

Цена пузырька йода объемом 10 мл в декабре 2019 года выросла на 29% относительно того же периода годом ранее. За 2019 год йод в среднем подорожал на 25-29%, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).
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с чего всё началось

Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.
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Дефицит йода зафиксирован в российских аптеках

РЕН ТВ00:29

В России резко выросли цены на йод

Life.ruвчера в 20:07

«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть

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Lenta.ruвчера в 20:35

Цены на йод резко выросли в российских аптеках

URA.Ruвчера в 22:24

Дефицит йода привел к его подорожанию

Телеканал 360°вчера в 19:55

В России резко подорожал йод

Известиявчера в 18:35
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В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала.
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С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт

В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
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В Новосибирске застрелили председателя ЖСК

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Названы правила прогрева современных двигателей

Как отмечают эксперты, современные двигатели приходится дольше греть.
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В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ

На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что не будет использовать основной состав в переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии со «Шрусбери Таун».
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В составе самарской футбольной команды «Крылья Советов» произошли изменения.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
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«Ростех» сократит вдвое затраты на развитие блокчейна в России

Вложения в развитие блокчейна в России до 2024 г. планируются в сумме 28,4 млрд руб.
Ведомости вчера в 18:56
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