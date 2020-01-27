За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.

с чего всё началось

Цена пузырька йода объемом 10 мл в декабре 2019 года выросла на 29% относительно того же периода годом ранее. За 2019 год йод в среднем подорожал на 25-29%, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).

«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть

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