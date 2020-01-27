Экономика
ТАСС«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть
Цена пузырька йода объемом 10 мл в декабре 2019 года выросла на 29% относительно того же периода годом ранее. За 2019 год йод в среднем подорожал на 25-29%, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).
Читать в источнике
Оценить138
с чего всё началось
За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Общество
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Гаджеты
Флагман Huawei Mate 30 5G заметно подешевел
Huawei сделала доступней один из первых своих флагманов, который поддерживает 5G.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Экономика
Материнский капитал ожидает указаний
В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала.
Политика
Зеленский обратился к мировым лидерам из-за антисемитизма
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал их не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.
Армия и оружие
Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
По данным других СМИ, в результате ракетного обстрела посольства ранения получил по меньшей мере один человек.
Происшествия
С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт
В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
Недвижимость
Риелторы заметили существенное падение спроса на апартаменты в Москве
В Москве отмечено существенное сокращение спроса на первичном рынке апартаментов.
Здоровье
Пятерых китайских студентов в Иркутске проверяют на коронавирус
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, были госпитализированы с респираторным заболеванием.
Происшествия
В Новосибирске застрелили председателя ЖСК
В Новосибирске убит председатель ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов.
Авто
Названы правила прогрева современных двигателей
Как отмечают эксперты, современные двигатели приходится дольше греть.
Фигурное катание
В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ
На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Футбол
Клопп: в переигровке со «Шрусбери» на поле выйдет молодёжь
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что не будет использовать основной состав в переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии со «Шрусбери Таун».
Футбол
«Крылья Советов» покинули защитник и полузащитник
В составе самарской футбольной команды «Крылья Советов» произошли изменения.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Хоккей
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею
Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат
Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Происшествия
На бросившего детей в Шереметьево мужчину завели уголовное дело
СК России возбудил уголовное дело после того, как мужчина оставил двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.
Экономика
«Ростех» сократит вдвое затраты на развитие блокчейна в России
Вложения в развитие блокчейна в России до 2024 г. планируются в сумме 28,4 млрд руб.