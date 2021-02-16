Цены на колбасу и сосиски в России потребовали поднять на 15%
Российские мясопереработчики обратились к продуктовым ритейлерам с просьбой увеличить оптовые цены на свою продукцию на 10-15%. Причиной запроса они назвали рост цен на мясо курицы и свинину. Мясопереработчики начали направлять запросы в торговые сети о повышении оптовых цен на продукцию.В источнике
С чего всё началось
Цены пустили на колбасу
Мясопереработчики добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на 10–15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски. Они аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы. Однако крупные производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены.
Коммерсантъвчера в 16:53
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