Российские мясопереработчики обратились к продуктовым ритейлерам с просьбой увеличить оптовые цены на свою продукцию на 10-15%. Причиной запроса они назвали рост цен на мясо курицы и свинину. Мясопереработчики начали направлять запросы в торговые сети о повышении оптовых цен на продукцию.

Видео Фото Интересное видео Телеканал Санкт-Петербург Деловое.ТВ Мой Брянск НТВ РЕН ТВ Телеканал 360° Дума ТВ Пятый канал Городовой Инвест-Форсайт Piter.tv Дождь Деловое.ТВ Вести.Ru РЕН ТВ Вести.Ru Piter.tv Вести.Ru Вести.Ru Москва 24 Дождь Piter.tv Телеканал 360°

С чего всё началось Цены пустили на колбасу Мясопереработчики добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на 10–15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски. Они аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы. Однако крупные производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены. Коммерсантъ вчера в 16:53