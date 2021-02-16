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«Ъ»: Колбаса и сосиски могут подорожать на 15% в России

Мясопереработчики обратились к российским ритейлерам с просьбой повысить закупочные цены на колбасу, сосиски и прочую мясопродукцию на 15%. По словам Коммерческого директора АПФ «Наша житница» (бренд «Стейковка») Артема Кудимова, такой расклад приведет к увеличению стоимости в магазинах.В источнике
С чего всё началось

Цены пустили на колбасу

Мясопереработчики добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на 10–15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски. Они аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы. Однако крупные производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены.
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