Цены на компьютерную технику могут вырасти в России на 20%
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Аналитики прогнозируют, что цены на ноутбуки могут вырасти на 10 процентов, на комплектующие ПК — на 20 процентов. Кроме того, специалисты уверены, что осенью в России подорожает вся электроника, в частности, российского производства.В источнике
С чего всё началось
Компьютерная плата: цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10–20%
Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» дистрибуторы электроники и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.
Известия17:01
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