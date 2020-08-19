Цены на компьютерную технику могут вырасти в России на 20%

Аналитики прогнозируют, что цены на ноутбуки могут вырасти на 10 процентов, на комплектующие ПК — на 20 процентов. Кроме того, специалисты уверены, что осенью в России подорожает вся электроника, в частности, российского производства.