Крупнейшие российские застройщики при кризисном сценарии влияния на отрасль пандемии коронавируса могут снизить цены на новостройки на 20-30%. При этом потери их выручки могут превысить 200 млрд рублей, прогнозирует агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

с чего всё началось

Выручка 20 крупнейших российских застройщиков может сократиться на 200 млрд рублей, а это четверть выручки прошлого года. Если рассматривать другой сценарий, согласно которому режим всеобщей самоизоляции завершится в мае, тогда цены на новостройки опустятся на 5–10%, считают эксперты.

Цены на квартиры в новостройках могут упасть на 30%

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