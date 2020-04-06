Коронавирус

66.ru66.ruЦены на квартиры в новостройках могут упасть на 30%

Выручка 20 крупнейших российских застройщиков может сократиться на 200 млрд рублей, а это четверть выручки прошлого года. Если рассматривать другой сценарий, согласно которому режим всеобщей самоизоляции завершится в мае, тогда цены на новостройки опустятся на 5–10%, считают эксперты.
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с чего всё началось

Эксперты прогнозируют падение цен на новостройки в России до 30%

Крупнейшие российские застройщики при кризисном сценарии влияния на отрасль пандемии коронавируса могут снизить цены на новостройки на 20-30%. При этом потери их выручки могут превысить 200 млрд рублей, прогнозирует агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
ТАССвчера в 17:16

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Цены на новостройки в России из-за коронавируса могут упасть на 30%

РИА Новостивчера в 17:05

Длительный карантин может обрушить российский рынок недвижимости. Цены упадут до 30%, треть строек встанет

URA.Ruвчера в 19:43

Эксперты рассчитали потери застройщиков из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 19:39

Эксперты прогнозируют падение цен на новостройки в России до 30%

ТАССвчера в 17:16

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

Известиявчера в 20:42

Цены на жилье снизятся, если карантин затянется до середины лета

Российская газетавчера в 17:00

Крупнейшие застройщики потеряют до ₽200 млрд из-за коронавируса

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество

Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели

Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
ТАСС 09:15
Здоровье

Кубанский главврач описал страшную смерть от коронавируса

Главный врач первой краевой больницы и академик РАН Владимир Порханов описал смерть от коронавируса. Медик призвал людей отсидеться дома.
СочиСтрим вчера в 12:12
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Наука

Эректильная дисфункция может быть признаком преждевременной смерти

Ученые из Бельгии пришли к выводу, что эректильная дисфункция у мужчин может указывать на риск преждевременной смерти.
Goroday.ru 04 апреля в 04:33
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов в эфире Первого канала рассказал, что вакцинация в настоящее время является единственным эффективным способом профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Inc-news.ru 03:40
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас опубликовал видео с дочкой Машей

Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео со своей новорожденной дочерью Машей.
Вести.Ru 07:55
Общество

На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов

Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
REGNUM 07:10
Общество

ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока

Цены на имбирь, лимоны и чеснок выросли из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко.
РИА Новости 08:07
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

ODDS.ru 03:17
Здоровье

Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок

Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок.
АМИТЕЛ 02:09
Технологии

Раскрыты способы увеличения скорости интернета на карантине

Из-за карантина многие начали активно использовать интернет, что привело к снижению скорости, но порой со скоростью интернета все в порядке, и нужно правильно настроить беспроводное оборудование.
Astera 07:47
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Общество

Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату для искусственной вентиляции легких.
BFM.ru вчера в 17:36
Экономика

Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса

Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
MagadanMedia.ru 07:00
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Общество

Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в пяти регионах

Генеральная прокуратура выявила ряд новых недостоверных сообщений в интернете о распространении коронавируса COVID-19 в России.
Коммерсантъ 08:38
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК 06:00
Общество

В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
РИА Новости 08:34
Спорт

Mount & Blade II продолжает ставить рекорды по количеству игроков

REGNUM вчера в 09:30
Экономика

Власти подготовили стресс-тесты для экономики

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
РБК вчера в 22:00
Общество

Работающие тамбовчане старше 65 лет могут уйти на больничный

Работающие тамбовчане старше 65 лет могут получить больничный, чтобы продолжать находиться в режиме самоизоляции.
КП - Тамбов 06:40
Здоровье

В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом

Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Росбалт 06:07
Происшествия

В Белгороде COVID-19 подтверждён у ребёнка

Белгород, 6 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Один из новых подтверждённых диагнозов COVID-19 выявлен у ребёнка из Белгорода.
REGNUM 08:02
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Общество

Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома

Генеральный хирург США Джером Адамс продемонстрировал на видео, как сделать медицинскую маску в домашних условиях, чтобы защитить себя от потенциального заражения коронавирусом.
Профиль вчера в 02:39
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