Экономика
ФедералПрессЦены на квартиры в новостройках обновили шестилетний рекорд
Федеральный интернет-ресурс «Мир квартир» привел данные по уровню цен за квартиры в новостройках с 2014 по 2019 годы. Средняя стоимость показала рост на 38,6 процента. В денежном выражении до 107,3 тысяч рублей за 1 квадратный метр.
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с чего всё началось
В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».Известия18 февраля в 16:01
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Риелторы сообщили о рекордном подорожании жилья в московских новостройках
Интерфакс19 февраля в 02:48
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Телеканал 360°19 февраля в 20:00
Цены за квартиры в российских новостройках достигли рекордных показателей
Московский Комсомолец19 февраля в 02:55
Квартиры в столичных новостройках массового сегмента за последние шесть лет подорожали на треть
Единый ресурс застройщиковвчера в 11:46
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