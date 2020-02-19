Экономика

News.ruNews.ruЦены на квартиры в новостройках побили исторический рекорд

Самая высокая за историю рынка стоимость квадратного метра в новых домах установилась в 2020 году. За шесть лет жильё в крупных городах России подорожало почти на 40% — до 107,3 тыс. рублей за 1 «квадрат» (кроме элитных жилых комплексов).
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Метровый задор: цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».
Известия18 февраля в 16:01

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Квартиры в столичных новостройках массового сегмента за последние шесть лет подорожали на треть

Единый ресурс застройщиков11:46

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Телеканал 360°вчера в 20:00

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URA.Ru18 февраля в 22:10

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РИА Новостивчера в 02:53

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Интерфаксвчера в 02:48

Цены за квартиры в российских новостройках достигли рекордных показателей

Московский Комсомолецвчера в 02:55

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

Известия18 февраля в 18:49
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Через год появился дебютный альбом "200 по встречной" и клип "Нас не догонят" А уже в 2003-м группа отправилась на "Евровидение" от России с песней "Не верь, не бойся, не проси" и заняла третье место.
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Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста.
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