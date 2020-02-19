Экономика
Деловое.ТВЦены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд. Об этом упоминается в данных исследования сайта о жилой недвижимости "Мир квартир". С 2014 года стоимость жилья в новостройках Петербурга и Москвы увеличилась в среднем на 38,6%. Разница составляет 107,3 тыс. рублей за квадратный метр.
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с чего всё началось
В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».Известия18 февраля в 16:01
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Квадратный метр из золота. Остановить рекордный рост цен на жилье можно двумя способами
Телеканал 360°вчера в 20:00
Цены за квартиры в российских новостройках достигли рекордных показателей
Московский Комсомолецвчера в 02:55
Квартиры в столичных новостройках массового сегмента за последние шесть лет подорожали на треть
Единый ресурс застройщиков11:46
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Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Экономика
Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет
Из-за ограничений на авиаперевозки на фоне распространения коронавируса мировой пассажиропоток в 2020 году сократится на 0,6% вопреки ранее прогнозируемому росту.
Армия и оружие
Турция начала наступление в сирийском Идлибе
Турция начала военное наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Об этом проинформировал в Twitter журналист Чарльз Листер.
Культура
Леонид Парфенов представит «Русских грузинов»
Сделаны "грузины" примерно так же, как прошлая работа Парфенова, "Русские евреи". И тоже фильм поделен на две серии.
Общество
Суд разрешил Tesla продолжить строительство завода под Берлином
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода американской компании Tesla под Берлином.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 2144
Политика
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Авто
Subaru отзывает в России кроссоверы Forester
Экономика
Силуанов допустил обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения
Как отметил Силуанов, пока предложения по введению прогрессивной шкалы налогообложения в правительстве не обсуждаются, сообщает РБК.
Экономика
Силуанов: экономика РФ теряет 1 млрд ежедневно из-за коронавируса
Из-за снижения товарооборота с Китаем на фоне эпидемии коронавируса российская экономика ежедневно теряет порядка одного млрд рублей.
Футбол
Сын Черчесова перешёл в подмосковный клуб
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Биатлон
Лессер не понимает, как проходит отбор в сборную России
Немецкий биатлонист Эрик Лессер после завоевания серебряной медали в сингл-миксте на чемпионате мира в итальянском Антхольце высказал мнение по поводу системы отбора в сборную России.
Хоккей
Овечкин прервал безголевую серию из пяти игр в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прервал безголевую серию из пяти игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
В прокуратуре Нидерландов прокомментировали публикацию по MH17
На платформе для независимых репортеров Bonanza Media появились данные нидерландской военной разведки о дислокации ЗРК «Бук» на месте крушения самолета Boeing 777 малайзийской авиакомпании, выполнявшего в июле 2014 года рейс Амстердам - Куала-Лумпур и сбитого неизвестной ракетой.
Авто
Старт заказов на кроссовер Toyota Wildlander стартует 28 февраля
Японская компания Toyota намерена стартовать предварительные заказы на новый кроссовер Wildlander с 28 февраля.
Наука
Просмотр телевизора помог птицам выбрать свежую еду
Политика
В ОБСЕ раскритиковали расследование убийства Бориса Немцова
На сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представили доклад по расследованию убийства политика Бориса Немцова.
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Авто
Фирма Peugeot представила пикап Landtrek
Компания Peugeot совместно с китайским автопроизводителем Changan подготовила для рынков Латинской Америки и Африки пикап Landtrek.
Происшествия
В Татарстане задержали планировавших выехать в Сирию экстремистов
В Казани оперативникам ФСБ удалось задержать участников экстремистской группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления спецслужбы.
Политика
Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить исполнять решения ЕСПЧ
По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали фотографию с упавшим потолком
Терминал C аэропорта Шереметьево был открыт в конце января.