Экономика

ФедералПрессФедералПрессЦены на квартиры в новостройках обновили шестилетний рекорд

Федеральный интернет-ресурс «Мир квартир» привел данные по уровню цен за квартиры в новостройках с 2014 по 2019 годы. Средняя стоимость показала рост на 38,6 процента. В денежном выражении до 107,3 тысяч рублей за 1 квадратный метр.
Читать в источнике
Комментировать159
с чего всё началось

Метровый задор: цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».
Известия18 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Квартиры в столичных новостройках массового сегмента за последние шесть лет подорожали на треть

Единый ресурс застройщиковвчера в 11:46

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

Известия18 февраля в 18:49

Цены за квартиры в российских новостройках достигли рекордных показателей

Московский Комсомолец19 февраля в 02:55

Средняя стоимость новостроек Москвы достигла нового рекорда

РИА Новости19 февраля в 02:53

Риелторы сообщили о рекордном подорожании жилья в московских новостройках

Интерфакс19 февраля в 02:48

В России цены на новое жилье достигли исторического максимума

URA.Ru18 февраля в 22:10

Квадратный метр из золота. Остановить рекордный рост цен на жилье можно двумя способами

Телеканал 360°19 февраля в 20:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Общество

Глава «Роскосмоса» отшутился о недоливе топлива в «Союз»

URA.Ru вчера в 19:00
Биатлон

Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону

Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Российская газета вчера в 10:32
Происшествия

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:40
Общество

Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
REGNUM 18 февраля в 12:38
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM вчера в 05:34
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 19 февраля в 11:52
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

РИА Новости вчера в 15:02
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

RT на русском 00:11
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами

ТАСС вчера в 20:21
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

RT на русском 00:07
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, который сбил журналиста

Водитель, сбивший на автомобиле Mercedes журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан в Красноярске на 48 часов до избрания ему меры пресечения.
ТАСС вчера в 23:03
Политика

Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.
Lenta.ru вчера в 15:37
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Общество

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионный фонд России меняет правила выплаты пенсий на банковские карты. Изменения произойдут с первого июля.
НТР 24 18 февраля в 00:21
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Lenta.ru вчера в 09:03
Единоборства

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
RT на русском вчера в 00:54
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском 19 февраля в 09:09
Футбол

Александр Самедов — о том, кто помог ему попасть на игры «Спартака»

Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество

Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии

Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
Вместе-РФ вчера в 09:38
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые кардинально сменила образ

Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Uznayvse.ru вчера в 02:49
Шоу-бизнес

Яна Рудковская назвала свой реальный возраст

Яна Рудковская опубликовала эмоциональный пост в сети. Продюсер заявила, что ей надоело, когда спекулируют на теме её реального возраста.
Paparazzi.ru 19 февраля в 10:25
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском 19 февраля в 07:12
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

ToDay News Ufa 18 февраля в 11:49
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Армия и оружие

Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".
РИА Новости вчера в 21:45
Кино

70-й международный Берлинский кинофестиваль начинает свою работу

Впервые фильм открытия не принимает участия в основном конкурсе. В основной конкурс Берлинского кинофестиваля в 2020 году вошло 18 фильмов.
Радио Культура вчера в 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное