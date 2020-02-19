Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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с чего всё началось

Метровый задор: цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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Средняя стоимость новостроек Москвы достигла нового рекорда

РИА Новости02:53

Риелторы сообщили о рекордном подорожании жилья в московских новостройках

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Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

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Вечерняя Москвавчера в 22:36

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Телеканал 360°вчера в 20:39

В России цены на новое жилье достигли исторического максимума

URA.Ruвчера в 22:10

«Цены предельно высоки, люди ушли в затишье»: оживет ли рынок жилья Татарстана?

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:00
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Общество

Путин ответил петербурженке на вопрос о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Политика

Потерю Крыма признал украинский генерал

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы на территории полуострова Крым.
Газета.Ru 10:54
Общество

Из Ухани вылетел самолет с эвакуируемыми украинцами

Газета.Ru 14:04
Общество

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении маткапитала

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Шоу-бизнес

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Газета Metro 02:02
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Общество

Россия временно приостановит въезд для граждан Китая

"С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 12:26
ЖКХ

СМИ узнали о возможном запрете на отключение услуг ЖКХ должникам

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс РФ о запрете на отключение услуг ЖКХ должникам.
BFM.ru 17 февраля в 23:37
Общество

Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
Политика

В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
RT на русском 11:11
Шоу-бизнес

Максим Галкин похвастался успехами детей на лыжах

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Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

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Lenta.ru 14:36
Экономика

Рынок смартфонов в России в 2019 году превысил 30 млн штук

2019 год стал рекордным для рынка смартфонов в России. Согласно исследованию IDC, объем поставок достиг 32,9 млн штук.
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Экономика

Экс-акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов РФ

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Коммерсантъ вчера в 12:30
Политика

США назвали смехотворным обращение Венесуэлы в МУС из-за санкций

Включение же санкций против компании Rosneft Trading в жалобу для МУС так же смехотворно, — цитирует его ТАСС.
News.ru 10:57
Биатлон

Логинов, Елисеев и Поршнев примут участие в масс-старте

Спорт-Экспресс 12:03
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США нанесли авиаудар в Сомали по боевикам группировки «Аш-Шабаб»

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) объявило, что в координации с правительством Сомали нанесло 19 февраля авиаудар по боевикам из группировки "Аш-Шабаб" в районе Вадажир к юго-западу от сомалийской столицы Могадишо.
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Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию.
Lenta.ru 12:59
Кино

Седьмой сезон сериала «Сватов» станет последним

В интервью интернет-порталу Privet-Rostov Андрей Яковлев рассказал о том, что седьмой сезон «Сватов», который начали снимать в январе 2020 года, станет заключительным.
RuNews24.ru 14:58
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС вчера в 11:37
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Врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»

Российские врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и потребовали отменить приговор.
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Происшествия

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия 10:59
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Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой

Актуальные Новости 01:27
Интернет

Мобильное приложение ВКонтакте получило новый дизайн

ГЛАС.RU 09:29
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

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Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек

Шесть человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
ТАСС вчера в 17:17
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

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Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
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Кино

Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»

В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
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Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД

Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
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