Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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с чего всё началось

Метровый задор: цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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СМИ: в РФ цены на новые квартиры побили рекорд

REGNUMвчера в 23:43

Средняя стоимость новостроек Москвы достигла нового рекорда

РИА Новости02:53

Риелторы сообщили о рекордном подорожании жилья в московских новостройках

Интерфакс02:48

Цены за квартиры в российских новостройках достигли рекордных показателей

Московский Комсомолец02:55

В России цены на новое жилье достигли исторического максимума

URA.Ruвчера в 22:10

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

Известиявчера в 18:49

Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

Коммерсантъ16 февраля в 02:13
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Общество

Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РЕН ТВ вчера в 04:51
Спорт

Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова

18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Lenta.ru 07:11
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Звезда «Игры престолов» сыграет во втором сезоне «Ведьмака»

Культуромания вчера в 04:32
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
Происшествия

Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» арестован на два месяца

ТАСС 07:26
Происшествия

В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Российская газета 06:47
Политика

Шойгу встретился с Хафтаром. Военачальники обсудили ситуацию в Ливии

Вести.Ru 06:40
Общество

Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку в Грозном

К Милашиной и адвокату Марине Дубровиной подошли несколько мужчин и женщин и начали их избивать, снимая происходящее на камеру.
Говорит Москва 06:01
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Газета.Ru 05:13
Общество

Путин почтил в Петербурге память Собчака

ФАН 06:25
Политика

Женщина накричала на Зеленского в больнице

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.
Газета.Ru 06:59
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Киберспорт

Winstrike Team распустила состав по Dota 2

Российская киберспортивная организация Winstrike Team рассталась с составом по Dota 2. «По итогам ESL One Los Angeles 2020 CIS Open Qualifier было принято решение о дизбанде состава, включая тренера — Арсения ArsZeeqq Усова и менеджера — Марии Гуниной», — говорится в заявлении команды.
Матч ТВ 07:24
Авто

На тестах замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway

На тестах был замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway.
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Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Наука

В США хотят использовать саранчу в военных целях

Чтобы насекомое выполняло поставленные перед ним задачи, нервные окончания саранчи предложено связывать с электродами.
News.ru вчера в 05:40
Политика

Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal

Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal.
Газета.Ru 06:41
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Футбол

«Рубин» интересуется защитником «Урала» Меркуловым

В текущем сезоне 26-летний Меркулов провел за «Урал» 20 матчей и сделал одну голевую передачу.
Бомбардир.ру 17 февраля в 11:33
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости 17 февраля в 03:26
Политика

Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил украинских чиновников в попытках саботировать минские соглашения.
Газета.Ru 04:25
Футбол

«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях

Soccer.ru 17 февраля в 08:36
Футбол

УЕФА может открыть новое дело против «Манчестер Сити»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может открыть новое дело против "Манчестер Сити" о нарушении финансового фэйр-плэй, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 06:50
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК вчера в 14:50
Гаджеты

VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD

Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Faktom вчера в 12:10
Экономика

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Ведомости вчера в 06:40
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

ТАСС вчера в 03:33
Общество

Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:23
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