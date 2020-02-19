Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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с чего всё началось

Метровый задор: цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».
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РИА Новостивчера в 02:53
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Из-за событий в Ханау канцлер Германии Ангела Меркель отменила запланированный визит в город Галле.
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Бийский рабочий вчера в 22:59
Происшествия

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Общество

Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности

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Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
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Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
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Известия 02:03
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Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Gazeta.SPb 00:21
Политика

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На Украине начались столкновения из-за эвакуации граждан из Китая

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Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

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Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
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Перечисления в федеральный бюджет Федеральной налоговой службы в 2019 году выросли на 5,7%, до 12,6 трлн рублей, заявил глава ФНС Даниил Егоров на коллегии ведомства.
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Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

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В Крыму машина задавила двух женщин, переходивших дорогу

Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.
РИА Новости 00:30
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Xiaomi предустановит российские программы на устройства

Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.
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Карантинный центр в Миассе закрыт. Проводится заключительная дезинфекция помещений.
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Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
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В ДНР предложили восстановить взлётку в Моспино, сделав там аэропорт

Здание аэропорта предлагаю сделать небольшого размера, но достаточно комфортабельным.
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МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших 10 февраля в Грозном, сообщает пресс-служба ведомства.
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Умер создатель команд «копировать» и «вставить»

Ларри Теслера называют человеком, который ввел в оборот команды «копировать», «вставить» и «вырезать».
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