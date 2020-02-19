Экономика
ИзвестияЦены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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с чего всё началось
В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
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Шоу-бизнес
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Происшествия
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Политика
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Политика
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Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
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Шоу-бизнес
Пиар-менеджер Бузовой опроверг слухи о ее прыжке со сцены в толпу
Появившийся ранее снимок назвали "совершенно старым" Представитель Ольги Бузовой прокомментировал сообщения СМИ о том, что певица на концерте в Брянске прыгнула со сцены, но ее никто не поймал, сообщают "Брянские новости".
Экономика
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Политика
Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации
Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
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Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки
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