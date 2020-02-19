Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось

Метровый задор: цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Цены за квартиры в российских новостройках достигли рекордных показателей

Московский Комсомолец02:55

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

Известиявчера в 18:49

Риелторы сообщили о рекордном подорожании жилья в московских новостройках

Интерфакс02:48

СМИ: в РФ цены на новые квартиры побили рекорд

REGNUMвчера в 23:43

В России цены на новое жилье достигли исторического максимума

URA.Ruвчера в 22:10

Средняя стоимость новостроек Москвы достигла нового рекорда

РИА Новости02:53

Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

Коммерсантъ16 февраля в 02:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:31, Ашберн
Общество

Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране

В ходе визита в Санкт-Петербург глава государства Владимир Путин рассказал местной жительнице о том, что зарплата президента не является самой большой в стране, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:11
Армия и оружие

Кремль назвал худший сценарий развития событий в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии.
Lenta.ru 04:44
Спорт

Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова

18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Lenta.ru 07:11
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника

Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Хакасия-Информ вчера в 20:00
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Происшествия

В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Российская газета 06:47
Происшествия

В Москве задержали семерых исламистов

ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
РИА Новости 06:46
Общество

Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая

Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Известия 06:35
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»

По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Газета.Ru 06:48
Общество

Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
News.ru вчера в 06:47
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия вчера в 03:17
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Происшествия

Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» арестован на два месяца

ТАСС 07:26
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Политика

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ТАСС вчера в 05:39
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess

Две гражданки РФ сегодня сошли на берег с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у японского портового города Йокогама.
Российская газета 03:43
Политика

Женщина накричала на Зеленского в больнице

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.
Газета.Ru 06:59
Политика

Лондон призвал Россию прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс

Постпред подчеркнула, что Великобритания полностью поддерживает Минские договоренности и завершение конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 06:32
Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Шоу-бизнес

Пиар-менеджер Бузовой опроверг слухи о ее прыжке со сцены в толпу

Появившийся ранее снимок назвали "совершенно старым" Представитель Ольги Бузовой прокомментировал сообщения СМИ о том, что певица на концерте в Брянске прыгнула со сцены, но ее никто не поймал, сообщают "Брянские новости".
АМИТЕЛ 00:30
Экономика

ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Вести.Ru 06:51
Политика

Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Известия вчера в 15:13
Происшествия

В День святого Валентина бывшую невесту Кличко снова избил бойфренд

Актрису Хайден Панеттьери, бывшую невесту боксера Владимира Кличко, снова избил ее бойфренд Брайан Хикерсон.
Lenta.ru 07:08
Политика

Шойгу встретился с фельдмаршалом Хафтаром и поговорил о Ливии

Lenta.ru 06:12
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК вчера в 14:50
Происшествия

В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Российская газета 03:30
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Фигурное катание

Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки

Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Российская газета 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное