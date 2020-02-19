Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Читать в источнике
Комментировать160
с чего всё началось

Метровый задор: цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».
Известия18 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Квартиры в столичных новостройках массового сегмента за последние шесть лет подорожали на треть

Единый ресурс застройщиков20 февраля в 11:46

Квадратный метр из золота. Остановить рекордный рост цен на жилье можно двумя способами

Телеканал 360°19 февраля в 20:00

Цены за квартиры в российских новостройках достигли рекордных показателей

Московский Комсомолец19 февраля в 02:55

Средняя стоимость новостроек Москвы достигла нового рекорда

РИА Новости19 февраля в 02:53

Стоимость жилья в новостройках Москвы достигла исторического максимума

Интерфакс19 февраля в 01:46

В России цены на новое жилье достигли исторического максимума

URA.Ru18 февраля в 22:10

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

Известия18 февраля в 18:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Авто

Тото Вольф лично тестировал систему DAS

Новая система DAS (Dual Axis Steering), представленная Mercedes на тестах в Барселоне, стала одной из главных тем разговоров на этой неделе и ещё долго будет привлекать внимание.
F1news.ru 02:58
Общество

В Испании задержали россиянку по запросу США

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США, сообщил телеканал RT со ссылкой на президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
РИА Новости вчера в 08:50
Армия и оружие

На Украине рассказали о «выжигающем российские войска» оружии

Украина рассказала о некоем оружии, способном «выжигать российские войска».
Актуальные Новости 02:53
Футбол

«Рубин» потратил больше всех в РПЛ в зимнее трансферное окно

Сегодня, 22 февраля, в России закрылось зимнее трансферное окно . По его итогам больше всех потратил казанский "Рубин".
Sport.ru 00:44
Политика

Бизнесменов предложили внести в Конституцию как передовой класс

Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию внести в основной закон России определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей.
Lenta.ru вчера в 23:11
Биатлон

Названа причина обысков у биатлонистов сборной России

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил обыски в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии.
BFM.ru 02:18
Космос

Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника

МИР 24 18 февраля в 22:34
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

РИА Новости 20 февраля в 20:41
Космос

Искусственный интеллект обучили поиску опасных астероидов

Портал Поиск 20 февраля в 02:34
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
РИА Новости вчера в 05:18
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства

На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Российский Диалог 02:26
Политика

Американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг

Российские дипломаты, организовавшие в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане эвакуацию соотечественников, установили в аэропорту флаг России, чтобы граждане могли сразу найти нужную стоку регистрации.
Взгляд.ру 03:48
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 08:15
Культура

HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»

В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Коммерсантъ 02:52
Гаджеты

Официально: Google планирует сотрудничать с Huawei до последнего

Было заявлено, что Google изо всех сил пытается защитить обладателей устройств от Huawei, предоставляя последние обновления безопасности, но в рамках разрешения правительства.
The GEEK 02:48
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко прокомментировал информацию о любовнице

Российский фигурист, который с 2009 года женат на продюсере Яне Рудковской и имеет от нее 7-летнего сына, сделал важное заявление на фоне слухов о том, что у него есть любовница.
Readovka.ru вчера в 08:49
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия вчера в 12:18
Гаджеты

Apple «обернет» новый iPhone в экран

Как сообщает ToDay News Ufa, в сети появился новый патент Apple, согласно которому есть проект нового iPhone у которого экраны со всех шести сторон.
ToDay News Ufa вчера в 15:54
Кино

На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин

Национальная служба новостей вчера в 12:59
Общество

СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
РБК вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американца

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американского бойфренда.
Shraibikus News вчера в 15:43
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 51

Южная Корея подтвердила пять новых случаев заражения коронавирусом, число зараженных в стране достигло 51, сообщила в среду, 19 февраля, организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.
Известия 19 февраля в 03:58
Происшествия

Водитель фуры на КАД Петербурга на «встречке» разбил несколько машин

Водитель фуры на большой скорости пронесся по встречной полосе на кольцевой автодороге (КАД) Петербурга недалеко от вантового моста и зацепил более десяти машин.
REGNUM вчера в 15:06
Происшествия

Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб

Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Газета.Ru 00:56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опубликовала видео с обиженной дочкой

Лера показала подписчикам в Инстаграме свою обиженную дочку. Поклонники Леры всегда радуются новым роликам с малышкой.
Uznayvse.ru вчера в 06:56
Футбол

«Тинькофф Банк» и РПЛ окончательно договорились о спонсорстве

"Тинькофф Банк" договорился с Российской Премьер-Лигой о спонсорстве.
Sport.ru вчера в 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное