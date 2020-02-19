Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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Метровый задор: цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».
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Цены за квартиры в российских новостройках достигли рекордных показателей

Московский Комсомолец02:55

Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

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URA.Ruвчера в 22:10

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

Известиявчера в 18:49

Средняя стоимость новостроек Москвы достигла нового рекорда

РИА Новости02:53
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Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
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Происшествия

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РБК вчера в 14:50
Общество

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Интерфакс 02:39
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Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
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Политика

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Общество

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РИА Новости вчера в 19:30
Общество

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Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
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РБК 02:43
Армия и оружие

ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

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«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

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Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
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Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
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Армия и оружие

ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
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Трое российских полицейских покончили с собой в один день

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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

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