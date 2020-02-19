Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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с чего всё началось

Метровый задор: цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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Цены за квартиры в российских новостройках достигли рекордных показателей

Московский Комсомолец02:55

Средняя стоимость новостроек Москвы достигла нового рекорда

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Риелторы сообщили о рекордном подорожании жилья в московских новостройках

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РБК 04:53
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Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

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Фигурное катание

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Авто

Названы самые популярные китайские автомобили на рынке РФ

Tvoe-avto.com вчера в 11:51
Армия и оружие

Сирийские боевики применили против турецких военных оружие из США

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что боевики в Сирии используют оружие, которое передают им США, против турецких военнослужащих.
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Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Lenta.ru 03:48
Армия и оружие

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет

Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
Известия 04:58
Происшествия

Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода

В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
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Игры

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Для начала, игра вернётся в продажу 19 марта, однако лишь в полном издании — стандартное и расширение «Эпизоды из Либерти-Сити» больше нельзя будет приобрести отдельно.
Игромания.ру 03:32
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
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Происшествия

Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии

РИА Новости 04:07
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
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Политика

Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 05:21
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
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Специалисты Гильдии маркетологов опубликовали список самых популярных подарков, которые российский мужчины получают на 23 февраля.
Тульская служба новостей 05:43
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
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Билли Айлиш расплакалась на сцене: «Я чувствовала, что меня ненавидят»

Во время благодарственной речи Билли Айлиш не смогла сдержать эмоций и расплакалась.
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Биатлон

ЧМ-2020 по биатлону: Логинов стартует седьмым в индивидуальной гонке

Индивидуальная гонка стартует в 16:15 по московскому времени.
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Подготовлен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект восстанавливает механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавший до 2016 года.
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Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ

Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
РБК 01:01
Экономика

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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Эрлинг Холанд едва не побил мировой рекорд в матче с «ПСЖ»

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Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
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Цена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию

Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
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ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки

Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
REGNUM вчера в 18:42
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Минтранс попросили запретить слушать музыку без наушников в транспорте

НАДЭП предложил запретить пассажирам включать видео и музыку без наушников.
Газета.Ru 04:54
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