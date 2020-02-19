Экономика
ИзвестияЦены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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Общество
В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца
«Согласно судебным документам, должностное лицо из российского правительства завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему арендовать определенную собственность в округе Майами-Дейд (штат Флорида)», — уточняется в документе.
Политика
США призвали Россию вывести войска с Восточной Украины
Выступая в Совбезе ООН, американский дипломат Черит Норман Шале призвала власти РФ вывести все военные подразделения с Восточной Украины и Крыма, а также придерживаться своих обязательств по минским договоренностям.
Шоу-бизнес
Второй за неделю развод произошел в британской королевской семье
Ранее о расставании с супругой Отам после 12 лет совместной жизни объявил другой внук Елизаветы II – Питер Филлипс.
Политика
СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ
Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
Экономика
В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
Армия и оружие
ЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе
Формирования Луганской самопровозглашенной республики начали наступление в Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС).
Политика
Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии
Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает упрощение расследования по делам об обороте порнографических материалов.
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Наука
Треть флоры и фауны может вымереть на Земле за 50 лет
Здоровье
Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава
Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Замминистра здравоохранения РФ назвал дополнительные прививки, которые будут введены в национальный календарь.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Общество
Лукашенко надеется на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным заявил, что надеется на договоренности о дальнейшем сотрудничестве.
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Авто
Kia опубликовала официальные фотографии нового Sorento
Корейская пресса уже рассказывает о линейке двигателей нового поколения Sorento, но Kia пока ничего не подтвердила.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Кино
«Тормунд» из «Игры престолов» сыграет чудовище в новом «Ведьмаке»
Сыгравший лидера вольного народа Тормунда в сериале "Игра престолов" актер Кристофер Хивью исполнит одну из ролей во втором сезоне сериала "Ведьмак", передает издание Redanian Intelligence.
Космос
В НАСА сообщили, к каким планетам отправят следующие миссии
В следующем году один или два проекта из четырех будут выбраны для реализации в виде космической миссии.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Кино
В сети появилось новое видео со съемок четвертой «Матрицы»
Автор YouTube-канала «Is It Worth It» опубликовал видео с возможных съемок новой части всеми любимой франшизы «Матрица».
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Шоу-бизнес
Артура Пирожкова с супругой признали лучшей парой 2020 года
Известный мужской журнал MODA topical накануне провел церемонию награждения лауреатов собственной премии под названием «Пара года 2020».
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого раскладывания
По словам жителя Великобритании, новая раскладушка треснула после первого открытия.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Москва выдвинула условие для второй встречи Путина и Зеленского
Министр рассказал, что на парижском саммите именно по настоянию президента Украины Владимира Зеленского было согласовано разведение сил и средств в трех новых пунктах (вместо предварительно одобренного всеми разведения по всей линии соприкосновения): «Эти три конкретных пункта до сих пор согласовываются».
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.