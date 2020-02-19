Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

Известия18:49

Цены на квартиры в российских новостройках установили рекорд - Известия

Аргументы и Факты20:48

Цены на квартиры в новостройках выросли почти на 40%

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Цены на квартиры в новостройках побили исторический рекорд

News.ru19:31

Цены на жилье в России достигли исторического максимума

РЕН ТВ19:24

В России цены на новое жилье достигли исторического максимума

URA.Ru22:10

Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

Коммерсантъ16 февраля в 02:13
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В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца

«Согласно судебным документам, должностное лицо из российского правительства завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему арендовать определенную собственность в округе Майами-Дейд (штат Флорида)», — уточняется в документе.
Lenta.ru 20:48
Политика

США призвали Россию вывести войска с Восточной Украины

Выступая в Совбезе ООН, американский дипломат Черит Норман Шале призвала власти РФ вывести все военные подразделения с Восточной Украины и Крыма, а также придерживаться своих обязательств по минским договоренностям.
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Второй за неделю развод произошел в британской королевской семье

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Южный Федеральный 13:22
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Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
МонаВиста вчера в 11:46
Экономика

В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
ТАСС 08:18
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ЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе

Формирования Луганской самопровозглашенной республики начали наступление в Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС).
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Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает упрощение расследования по делам об обороте порнографических материалов.
Политика Сегодня 16:53
Шоу-бизнес

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
РИА Новости 19:30
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости 11:39
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Наука

Треть флоры и фауны может вымереть на Земле за 50 лет

Газета DAILY 13:41
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Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава

Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Замминистра здравоохранения РФ назвал дополнительные прививки, которые будут введены в национальный календарь.
Экспресс газета вчера в 06:13
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Общество

Лукашенко надеется на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным заявил, что надеется на договоренности о дальнейшем сотрудничестве.
ФАН 06:40
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru 19:40
Авто

Kia опубликовала официальные фотографии нового Sorento

Корейская пресса уже рассказывает о линейке двигателей нового поколения Sorento, но Kia пока ничего не подтвердила.
AvtoVolgograda.ru 07:06
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Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
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«Тормунд» из «Игры престолов» сыграет чудовище в новом «Ведьмаке»

Сыгравший лидера вольного народа Тормунда в сериале "Игра престолов" актер Кристофер Хивью исполнит одну из ролей во втором сезоне сериала "Ведьмак", передает издание Redanian Intelligence.
Газета.Ru 04:50
Космос

В НАСА сообщили, к каким планетам отправят следующие миссии

В следующем году один или два проекта из четырех будут выбраны для реализации в виде космической миссии.
РИА Новости вчера в 10:53
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Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Газета.Ru 12:24
Кино

В сети появилось новое видео со съемок четвертой «Матрицы»

Автор YouTube-канала «Is It Worth It» опубликовал видео с возможных съемок новой части всеми любимой франшизы «Матрица».
Live24 вчера в 01:11
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Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости 06:40
Шоу-бизнес

Артура Пирожкова с супругой признали лучшей парой 2020 года

Известный мужской журнал MODA topical накануне провел церемонию награждения лауреатов собственной премии под названием «Пара года 2020».
Актуальные Новости 06:30
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Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого раскладывания

По словам жителя Великобритании, новая раскладушка треснула после первого открытия.
Lenta.ru вчера в 08:22
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Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске

НИА-Красноярск 21:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Политика

Москва выдвинула условие для второй встречи Путина и Зеленского

Министр рассказал, что на парижском саммите именно по настоянию президента Украины Владимира Зеленского было согласовано разведение сил и средств в трех новых пунктах (вместо предварительно одобренного всеми разведения по всей линии соприкосновения): «Эти три конкретных пункта до сих пор согласовываются».
Ведомости вчера в 16:26
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ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi

В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Paparazzi.ru вчера в 01:46
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