Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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с чего всё началось

Метровый задор: цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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СМИ: в РФ цены на новые квартиры побили рекорд

REGNUMвчера в 23:43

В России цены на новое жилье достигли исторического максимума

URA.Ruвчера в 22:10

«Цены предельно высоки, люди ушли в затишье»: оживет ли рынок жилья Татарстана?

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:00

Цены на квартиры в новостройках выросли почти на 40%

Телеканал 360°вчера в 20:39

Цены на квартиры в новостройках побили исторический рекорд

News.ruвчера в 19:31

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

Известиявчера в 18:49

Цены на жилье в новостройках достигли исторического максимума

Вечерняя Москвавчера в 22:36
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Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

ТАСС вчера в 10:39
Футбол

Смолов забил первый мяч в чемпионате Испании

Распечатав ворота мадридского "Реала" в матче 24-го тура чемпионата Испании российский форвард не просто открыл счет своим голам за "Сельту", но еще и заявил о себе как о грозной атакующей силе, с которой соперникам по одному из сильнейших первенств Европы теперь придется считаться.
Газета.Ru 17 февраля в 04:45
Космос

Ракета-носитель Falcon 9 упала в Атлантический океан

Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX промахнулась мимо плавучей платформы, на которую должна была совершить управляемую посадку.
Вести.Ru 17 февраля в 11:53
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Здоровье

Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
REGNUM вчера в 12:38
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Известия вчера в 22:36
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Общество

В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств

«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Политика

Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений

Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
RT на русском вчера в 19:29
Энергетика

Нефть поднялась выше $58 за баррель

По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
REGNUM вчера в 22:49
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о нежелании кабмина повышать налог на добычу угля

11 февраля газета со ссылкой на источники сообщила, что Минфин разработал предложения по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которые не относятся к углеводородам, таких как уголь, алмазы, золото и сырье для производства минеральных удобрений.
РБК 00:58
Происшествия

Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 10:06
Общество

В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор

Американская компания Boeing исследует более 400 проблемных самолетов 737 MAX после того, как в нескольких из них был обнаружен мусор: инструменты или ветошь.
Lenta.ru вчера в 23:47
Происшествия

Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта

Напомним, что первое уголовное дело о контрабанде бупропиона было возбуждено в апреле 2019 года уральской таможней в отношении Дарьи Беляевой, которая заказала антидепрессант из Польши.
Коммерсантъ 17 февраля в 16:58
Технологии

В России появился новый метод хищения персональных данных

В России появился новый метод хищения персональных данных. Об этом сообщает газета «Известия».
Shraibikus News 17 февраля в 14:25
Армия и оружие

ЛНР и украинские военные обвиняют друг друга в обстрелах в Донбассе

BFM.ru вчера в 07:03
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Племянник королевы Елизаветы II объявил о разводе

В семье королевы Великобритании продолжается череда разводов: после того, как расставаться с женой собрался ее внук Питер Филлипс, о расторжении брака объявил и племянник Елизаветы II - сын ее младшей сестры принцессы Маргарет.
Газета.Ru вчера в 10:17
Наука

По функциональным связям головного мозга удалось определить гендер

Ученые из Германии выяснили, что гендер человека можно определить по функциональным связям головного мозга.
Anonsens вчера в 14:42
Армия и оружие

В России хотят отменить военный призыв

Россия со временем может перейти на полное оснащение армии контрактниками, однако необходим и мобилизационный резерв из солдат срочной службы.
Smolnarod.ru 17 февраля в 04:40
Политика

Шойгу заявил, что месторождения нефти в Сирии контролируются США

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что месторождения нефти в Сирии находятся под контролем США.
Народные новости вчера в 10:07
Общество

Лукашенко и Сечин провели переговоры в Минске

Вестник Кавказа вчера в 06:23
Финансы

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Ведомости вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Bimru.ru вчера в 04:37
Футбол

Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей

Решение суда было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.
Чемпионат вчера в 05:04
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru вчера в 10:54
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения МН17

Газета.Ru вчера в 09:28
Происшествия

Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Газета.Ru 00:32
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС вчера в 16:45
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