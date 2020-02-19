Экономика
Накануне.RuЦены на квартиры в новостройках установили рекорд
В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет, пишет газета "Известия".
Читать в источнике
Оценить228
с чего всё началось
В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».Известия18 февраля в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Квадратный метр из золота. Остановить рекордный рост цен на жилье можно двумя способами
Телеканал 360°вчера в 20:00
Цены за квартиры в российских новостройках достигли рекордных показателей
Московский Комсомолецвчера в 02:55
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции
Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.
Общество
Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
Мишустин назначил Пугачёва заместителем министра здравоохранения РФ
Назначить Пугачева Павла Сергеевича заместителем министра здравоохранения РФ, — говорится в распоряжении.
Политика
МИД Турции сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Здоровье
Россиян предупредили о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Общество
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Фигурное катание
Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Здоровье
Программа «Земский доктор» будет расширена в Челябинской области
В Челябинской области планируют расширить поддержку медицинских работников в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Культура
Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта
Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Биатлон
Глава ФБУ прокомментировал критику Самуэльссона в адрес Логинова
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отреагировал на критику со стороны олимпийского чемпиона шведа Себастиана Самуэльссона в адрес российского биатлониста Александра Логинова.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в стране
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила свои сказанные накануне слова о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Политика
Путин поблагодарил США за предотвращение теракта в Петербурге
Президент России Владимир Путин выразил благодарность США за предотвращение теракта в Петербурге.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Армия и оружие
ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Футбол
«Тамбов» арендовал у «Сочи» защитника Юрганова
Армия и оружие
Киев заявил о 25 тысячах российских военных в Донбассе
Глава Минобороны Украины Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.