Цены на лекарства в российских аптеках выросли на 9% за год
Стоимость лекарств и медицинский изделий в августе выросла в среднем на 8,4% в годовом выражении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Некоторые препараты прибавили в цене более чем 20%.В источнике
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Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%
Цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли почти на 9% по итогам августа, причем некоторые препараты стали дороже более чем на 20%. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
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