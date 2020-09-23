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Стоимость лекарств и медицинский изделий в августе выросла в среднем на 8,4% в годовом выражении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Некоторые препараты прибавили в цене более чем 20%.