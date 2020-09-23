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Цены на лекарства в российских аптеках выросли на 9% за год

Стоимость лекарств и медицинский изделий в августе выросла в среднем на 8,4% в годовом выражении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Некоторые препараты прибавили в цене более чем 20%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

Цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли почти на 9% по итогам августа, причем некоторые препараты стали дороже более чем на 20%. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

ТАССвчера в 05:42
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ruвчера в 19:08
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°вчера в 21:39
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВвчера в 19:39
ФедералПресс

«Лекарства либо станут дефицитом, либо подорожают в несколько раз». Эксперт о том, как дорого стало болеть

ФедералПрессвчера в 05:22
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ruвчера в 17:51
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известиявчера в 18:45

В РФПИ назвали розничную цену препарата от коронавируса «Авифавир»

В свою очередь «Авифавир» в мае получил регистрационное удостоверение Минздрава России и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.
В РФПИ назвали розничную цену препарата от коронавируса «Авифавир»
Известия05:49
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«Ведомости» сообщили о массовых увольнениях у производителя SSJ100

В компании "Региональные самолеты", которая производит самолеты Sukhoi SuperJet 100, сократили не меньше 500 человек, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудника "Региональных самолетов" и два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Интерфакс03:41
95

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Ведомости01:40
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Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия05:11
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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В Ростове вернули запрет на проведение массовых спортивных мероприятий

Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев отправил официальное письмо на имя главы администрации Ростова, где сообщил о неисполнении мер предосторожности по распространению вируса в городе и рекомендовал запретить проведение массовых и спортивных мероприятий, мероприятий в школах, в которых будут участвовать разные классы, приостановить работу ночных клубов.
РБК Ростов-на-Дону06:25
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Наташа Королева раскритиковала ток-шоу Малахова и Борисова

Хранившая долгое время молчание жена стриптизера, певица Наташа Королева все же не удержалась и обрушилась с критикой на ток-шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова, в которых долгое время перемывали кости звездной чете.
Piter.tv05:30
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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