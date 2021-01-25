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Цены на летние путевки в России выросли на 10 процентов

Цены на летний отдых в России выросли в среднем на 10%. Увеличение зафиксировано уже на этапе раннего бронирования на 2021 год. Как отметили в Ассоциации туроператоров страны, цены поднялись от 3 до 20% в зависимости от категории отеля.В источнике
С чего всё началось
«Аналитики АТОР ещё в конце декабря 2020 года пришли к выводу, что в даже в средне-оптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10—15%, а в пессимистичном — и выше», — говорится на сайте АТОР
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