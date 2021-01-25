Цены на летний отдых в России выросли в среднем на 10%. Увеличение зафиксировано уже на этапе раннего бронирования на 2021 год. Как отметили в Ассоциации туроператоров страны, цены поднялись от 3 до 20% в зависимости от категории отеля.

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С чего всё началось «Аналитики АТОР ещё в конце декабря 2020 года пришли к выводу, что в даже в средне-оптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10—15%, а в пессимистичном — и выше», — говорится на сайте АТОР RT на русском вчера в 03:00