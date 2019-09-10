Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на машины разгонят утильсбором

В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.
Коммерсантъвчера в 18:30

Подробнее о событии

Цены на машины разгонят утильсбором

Коммерсантъвчера в 18:30

«Ъ»: Минпромторг предлагает повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

ТАССвчера в 19:00

СМИ сообщили о новом подорожании автомобилей из-за утильсбора

РБКвчера в 22:41

Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

Ведомостивчера в 22:04

Утилизационный сбор на автомобили со следующего года могут повысить в России

Эхо Москвывчера в 22:24

Утилизационный сбор на автомашины в России снова повысят

URA.Ruвчера в 21:32

Минпромторг хочет повысить утильсбор

News.ruвчера в 19:49
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество

Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату

Более трети россиян (36%) не согласятся на предложение работодателя получать "серую" или "черную" зарплату, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета вчера в 09:18
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Гаджеты

Последнее обновление Windows 10 «ломает» цветопередачу экрана

В последнее время обновления для Windows 10 получаются у Microsoft очень сырыми.
Ferra вчера в 14:01
Кино

Никита Михалков назвал «Оскар» слишком политизированным

В последнее время премия «Оскар» стала чрезмерно политизированной.
ГлобалМСК.ру 00:12
Гаджеты

Apple представит новые модели смартфона iPhone

Реальное время вчера в 22:21
Политика

Обмен между Украиной и Россией курировали Ермак и Козак

Сама Денисова работала непосредственно с Ермаком.
РБК вчера в 23:30
Политика

В Гренландии заявили о необходимости развивать отношения с США

Политическая Экспертиза вчера в 21:57
Общество

Назначен новый глава челябинского управления капстроительства

В Челябинске назначен новый руководитель городского управления капитального строительства.
REGNUM 01:01
Общество

Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия

Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке

Газета.Ru вчера в 00:55
Финансы

Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов

За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.
Известия вчера в 09:41
Политика

Трамп ответил критикам его волос

ТАСС 00:07
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика

США вернули Украине похищенную из СССР в 1941 году картину

Федеральное бюро расследований США передало посольству Украины в Вашингтоне картину, которая была вывезена из СССР во время Великой Отечественной войны и позднее обнаружена в США.
Газета.Ru 00:51
Здоровье

Врач Алексей Едемский: не советую пользоваться дезодорантом ежедневно

По словам врача, дезодорант следует использовать «интервально», чередуя периоды его применения с периодами без использования средства.
MedikForum.ru вчера в 12:21
Футбол

Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте

Вести.Ru вчера в 16:40
Происшествия

Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР

RT на русском вчера в 21:21
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия

Рейс в Москву задержали в Красноярске из-за неисправности

Рейс авиакомпании «Победа» из Красноярска в Москву задержали по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в красноярском аэропорту.
РБК 00:25
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru вчера в 03:47
Кино

Обзор GreedFall. Паучье чутьё вновь подвело

Близкие по духу Dragon Age: Inquisition Серия Risen The Technomancer Final Fantasy XV «Корсары 3» Первые пару часов в GreedFall кажется, что всё будет хорошо.
Игромания.ру вчера в 18:30
Здоровье

45-летняя бразильянка стала суррогатной матерью для сына-гея

Вальдира дас Невес решила помочь младшему 24-летнему сыну Марсело стать отцом.
Комсомольская правда вчера в 11:48
Происшествия

В Самаре, Уфе и Перми пришли с обысками к сторонникам Навального

В штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски. Об этом сообщил в твиттере соратник Навального Леонид Волков.
Дождь 01:00
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика

Дональд Трамп отменил переговоры с талибами

Ключевые лидеры талибов сегодня должны были провести переговоры с Трампом в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде и уже прибыли в США, но в последний момент президент отменил встречу.
Эхо Москвы 08 сентября в 04:00
Космос

Телескоп в Китае уловил неизвестные сигналы из космоса

Работники самого большого в мире сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой обнаружили многократные быстрые радиовспышки (FRB), сообщает Синьхуа .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное