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Газета.Ru
Газета.Ru

Цены на медикаменты и медтовары в России выросли на 8,4%

Медикаменты и медицинские товары в России в августе подорожали на 8,37% и 8,43% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).В источнике
С чего всё началось
Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

В среднем по России медикаменты в августе подорожали на 8,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, следует из данных ЕМИСС. На ту же величину выросли цены и на медицинские товары, зафиксировала система.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

ТАСС05:42
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°21:39
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известия18:45
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВ19:39
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ru19:08
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ru17:51
ФедералПресс

В России лекарства подорожали почти на 9%

ФедералПресс19:41

Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:14
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Турчак и Яцкин избраны первыми вице-спикерами Совфеда

"Вчера на Совете палаты был рассмотрен этот вопрос и принято решение об увеличении числа первых заместителей председателя Совета Федерации до двух человек", - сообщила глава палаты Валентина Матвиенко.
Российская газета03:05
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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«ГАЗ» запланировал начать серийный выпуск электромобилей в 2021 году

Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в Группу "ГАЗ") представил предсерийную линейку электрических LCV, которые, в отличие от предыдущих опытных образцов, собраны на основном заводском конвейере.
Интерфакс07:34
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Зеленский поручил провести корпоратизацию оператора всех АЭС Украины

Киев, 23 сентября 2020, 13:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о совершенствовании управления государственным предприятием «Энергоатом» (оператор всех АЭС в стране).
REGNUM06:45