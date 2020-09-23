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Газета.Ru
Газета.Ru

Цены на медикаменты и медтовары в России выросли на 8,4%

Медикаменты и медицинские товары в России в августе подорожали на 8,37% и 8,43% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).В источнике
С чего всё началось
Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

В среднем по России медикаменты в августе подорожали на 8,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, следует из данных ЕМИСС. На ту же величину выросли цены и на медицинские товары, зафиксировала система.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

ТАСС05:42
ФедералПресс

«Лекарства либо станут дефицитом, либо подорожают в несколько раз». Эксперт о том, как дорого стало болеть

ФедералПресс05:22
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ru17:51
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВ19:39
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ru19:08
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°21:39
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известия18:45

Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:14
4

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как и любой гражданин страны, может въехать в Россию, но устраивать ему встречу не планируется, если он сам не захочет поделиться какой-либо информацией с сотрудниками правоохранительных органов.
Ведомости06:24
96

В Саратовской области из-за коронавируса частично закрыли 20 школ

Полностью закрытыми на карантин из-за случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются пять саратовских школ: №14 в Вольске, им. Гавва в Федоровке, в Мироновке Питерского района, №3 в Балашове и школа в с. Логиновка Краснокутского района.
Kursk.com21 сентября в 09:33
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Глава Курганской области предложил кандидата на пост сенатора Зауралья

Глава Курганской области Вадим Шумков на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» предложил депутатам, победившим на выборах в областную думу и получившим большинство в парламенте, назначить промышленника Сергея Муратова на пост сенатора Зауралья в Совет Федерации РФ.
Octagon.Media04:50
1

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.
Ведомости07:29
2

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53