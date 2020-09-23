Цены на медикаменты и медтовары в России выросли на 8,4%
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Медикаменты и медицинские товары в России в августе подорожали на 8,37% и 8,43% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).В источнике
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Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%
В среднем по России медикаменты в августе подорожали на 8,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, следует из данных ЕМИСС. На ту же величину выросли цены и на медицинские товары, зафиксировала система.
Известия17:01
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