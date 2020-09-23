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Газета.Ru
Газета.Ru

Цены на медикаменты и медтовары в России выросли на 8,4%

Медикаменты и медицинские товары в России в августе подорожали на 8,37% и 8,43% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).В источнике
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Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

В среднем по России медикаменты в августе подорожали на 8,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, следует из данных ЕМИСС. На ту же величину выросли цены и на медицинские товары, зафиксировала система.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

ТАСС05:42
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ru19:08
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°21:39
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВ19:39
ФедералПресс

«Лекарства либо станут дефицитом, либо подорожают в несколько раз». Эксперт о том, как дорого стало болеть

ФедералПресс05:22
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ru17:51
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известия18:45

Борисов прокомментировал планы по изменению НДД и НДПИ

Вице-премьер России Юрий Борисов в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме прокомментировал планы по изменению параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
RT на русском05:27
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Минфин объяснил, почему не индексируются пенсии работающим пенсионерам

Комитет Госдумы по труду и соцполитике ранее рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предполагающих вновь индексировать выплаты работающим пенсионерам.
РИА Новости09:11
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС07:39
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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