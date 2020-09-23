Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Цены на медикаменты и медтовары в России выросли на 8,4%

Медикаменты и медицинские товары в России в августе подорожали на 8,37% и 8,43% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).В источнике
С чего всё началось
Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

В среднем по России медикаменты в августе подорожали на 8,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, следует из данных ЕМИСС. На ту же величину выросли цены и на медицинские товары, зафиксировала система.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

ТАСС05:42
ФедералПресс

«Лекарства либо станут дефицитом, либо подорожают в несколько раз». Эксперт о том, как дорого стало болеть

ФедералПресс05:22
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВ19:39
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°21:39
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ru19:08
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ru17:51
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известия18:45

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
986

Представлен самый крошечный холодильник в мире

Команда Криса Регана (Chris Regan) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) представила «самый миниатюрный холодильник в мире» — термоэлектрическое охлаждающее устройство размером всего около 100 нанометров.
Naked Science06:09

В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как и любой гражданин страны, может въехать в Россию, но устраивать ему встречу не планируется, если он сам не захочет поделиться какой-либо информацией с сотрудниками правоохранительных органов.
Ведомости06:24
77

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
1K

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает Следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18