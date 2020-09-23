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Газета.Ru
Газета.Ru

Цены на медикаменты и медтовары в России выросли на 8,4%

Медикаменты и медицинские товары в России в августе подорожали на 8,37% и 8,43% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).В источнике
С чего всё началось
Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

В среднем по России медикаменты в августе подорожали на 8,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, следует из данных ЕМИСС. На ту же величину выросли цены и на медицинские товары, зафиксировала система.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

ТАСС05:42
ФедералПресс

«Лекарства либо станут дефицитом, либо подорожают в несколько раз». Эксперт о том, как дорого стало болеть

ФедералПресс05:22
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ru17:51
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВ19:39
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ru19:08
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°21:39
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известия18:45

Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справится с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Эмин Агаларов.
РБК05:42

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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Песков назвал проведение инаугурации суверенным решением Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения об инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, но не была объявлена заранее.
RT на русском06:00

Макрон призвал Россию отчитаться по ситуации с Навальным

Полностью отчитаться по ситуации с Алексеем Навальным призвал правительство России президент Франции Эмманюэль Макрон 22 сентября, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
ИА Красная Веснавчера в 16:07
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Олег Тиньков поможет «Яндексу» развивать Тинькофф Банк после продажи

По словам основателя TCS Group Олега Тинькова, в ближайшее время он намерен создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией, при этом он намерен «остаться с компанией» и помогать развитию Тинькофф Банка, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО04:30
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Китайский Geely обновил кроссовер Atlas

Интерьер обновленной версии Geely Atlas может похвастаться рулевым колесом с новым логотипом и нефиксируемым джойстиком переключения передач, который достался кроссоверу от нового Coolray.
32CARS.ru04:21
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