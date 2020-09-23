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Газета.Ru
Газета.Ru 

Цены на медикаменты и медтовары в России выросли на 8,4%

Медикаменты и медицинские товары в России в августе подорожали на 8,37% и 8,43% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).В источнике
С чего всё началось
Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

В среднем по России медикаменты в августе подорожали на 8,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, следует из данных ЕМИСС. На ту же величину выросли цены и на медицинские товары, зафиксировала система.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

ТАСС05:42
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ru17:51
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°21:39
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВ19:39
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ru19:08
ФедералПресс

«Лекарства либо станут дефицитом, либо подорожают в несколько раз». Эксперт о том, как дорого стало болеть

ФедералПресс05:22
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известия18:45

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Ведомости07:52
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В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Москва, 23 сентября 2020, 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном есть неточности.
REGNUM06:27
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«ГАЗ» запланировал начать серийный выпуск электромобилей в 2021 году

Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в Группу "ГАЗ") представил предсерийную линейку электрических LCV, которые, в отличие от предыдущих опытных образцов, собраны на основном заводском конвейере.
Интерфакс07:34
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В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за угроз взрыва

В Париже 23 сентября закрыли для доступа посетителей Эйфелеву башню из-за угрозы взрыва: неизвестный по телефону угрожал привести в действие взрывное устройство на башне и кричал "Аллах акбар".
Российская газета07:44

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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