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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России цены на лекарства и медизделия выросли почти на 9%

Цена йода стала на 29 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Стоимость ртутного медицинского термометра выросла на 27 процентов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

Цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли почти на 9% по итогам августа, причем некоторые препараты стали дороже более чем на 20%. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известиявчера в 18:45
ФедералПресс

«Лекарства либо станут дефицитом, либо подорожают в несколько раз». Эксперт о том, как дорого стало болеть

ФедералПрессвчера в 05:22
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°вчера в 21:39
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВвчера в 19:39
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ruвчера в 19:08
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ruвчера в 17:51
ТАСС

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

ТАССвчера в 05:42

ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией.
ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко
Газета.Ru01:42
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«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новости21:27
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звездавчера в 00:17
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РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РИА Новости03:11
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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