Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на медикаменты и медтовары в России выросли на 8,4%

Медикаменты и медицинские товары в России в августе подорожали на 8,37% и 8,43% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).
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Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

В среднем по России медикаменты в августе подорожали на 8,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, следует из данных ЕМИСС. На ту же величину выросли цены и на медицинские товары, зафиксировала система.
Известиявчера в 17:01

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Лекарства подорожали в России на 20%

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«Лекарства либо станут дефицитом, либо подорожают в несколько раз». Эксперт о том, как дорого стало болеть

ФедералПресс05:22

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°вчера в 21:39

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВвчера в 19:39

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

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В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ruвчера в 17:51

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известиявчера в 18:45
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Автоматически обработано 7419 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Общество

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Пенсии россиян в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле, следует из стенограммы выступления, опубликованной на сайте Кремля.
Газета.Ru 11:34
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости 00:45
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Баскетбол

«Денвер» обыграл «Лейкерс» в матче плей-офф НБА

В ночь со вторника на среду проходил финальный поединок в рамках плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации между "Денвер Наггетс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" Номинальные хозяева встречи оказались сильнее своих оппонентов.
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Политика

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ru вчера в 16:45
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Армия и оружие

Обнулить забыли: летчик прокомментировал уничтожение Су-30

Как заявил он в интервью газете "Взгляд", летчик мог "пальнуть" боевыми снарядами вместо фотострельбы, если боевая цепь осталась выключенной.
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Армия и оружие

Экспериментальный самолет разведки ВВС США пролетел над Абхазией

В воздушном пространстве Абхазии зафиксировали полет экспериментального самолета радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 600 ВВС США.
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Общество

Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку

Уровень в озере растет примерно на один сантиметр в день. Сейчас количество воды превысило критическую отметку в 457 метров.
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Интернет

Абоненты МегаФона теперь могут копить неиспользованные минуты

Благодаря новой опции абоненты могут сохранить предоплаченные минуты до востребования.
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Политика

Комиссия ГД подготовила обращение в бундестаг по инциденту с Навальным

Комиссия Госдумы РФ подготовила обращение к коллегам из бундестага по созданию рабочей группы по инциденту с Алексеем Навальным, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
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Экономика

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"Русснефть" отказалась от применения в отношении нее моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.
Интерфакс 08:31
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Общество

В Петербурге установлен 15-й температурный рекорд за год

Санкт-Петербург, 23 сентября 2020, 17:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге установлен 15-й по счету рекорд по максимальной температуре воздуха за 2020 год.
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РФС признал ошибкой засчитанный гол Дзюбы «Уралу»

Напомни, в матче восьмого тура «Зенит» расписал мировую с «Уралом» со счетом 1:1. За «Зенит» гол забил Артем Дзюба.
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
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Политика

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
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Почти 500 классов в Челябинской области ушли на карантин по ОРВИ

Ранее в миасских школах закрыли на карантин и перевели на дистанционное обучение 25 классов.
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

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СК завел дело после обнаружения тел женщины и сына в Новой Москве

В частном доме московского поселка Десеновского нашли тела мужчины и женщины, по предварительной версии, мужичина убил свою мать и покончил с собой.
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости 11:02
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Оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко

Оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Александра Лукашенко.
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Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Ранее газетой Monde была опубликована новость о том, что Владимир Путин указал Макрону на другие версии отравления Алексея Навального.
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УЕФА объявил претендентов на приз лучшему футболисту сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту по итогам сезона 2019/20.
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СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Шереметьева

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева.
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Путин описал «эффект эскимо» у боевого блока «Авангард»

Президент России Владимир Путин назвал "эффектом эскимо" способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" справляться со сверхвысокими температурами.
Газета.Ru 11:57
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Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

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Атомная подлодка «Казань» проходит испытания в Белом море

Атомная подлодка «Казань», построенная на Севмаше, вышла на очередной этап испытаний в Белое море.
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
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Советский Союз и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества "Новичок".
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