Экономика
Газета.RuЦены на медикаменты и медтовары в России выросли на 8,4%
Медикаменты и медицинские товары в России в августе подорожали на 8,37% и 8,43% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).
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с чего всё началось
В среднем по России медикаменты в августе подорожали на 8,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, следует из данных ЕМИСС. На ту же величину выросли цены и на медицинские товары, зафиксировала система.Известиявчера в 17:01
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Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%
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Санкт-Петербург, 23 сентября 2020, 17:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге установлен 15-й по счету рекорд по максимальной температуре воздуха за 2020 год.
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Российская газета 11:25
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РИА Новости 11:02
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Оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко
Оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Александра Лукашенко.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту по итогам сезона 2019/20.
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Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева.
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера
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