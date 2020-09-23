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Газета.Ru
Газета.Ru

Цены на медикаменты и медтовары в России выросли на 8,4%

Медикаменты и медицинские товары в России в августе подорожали на 8,37% и 8,43% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).В источнике
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Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

В среднем по России медикаменты в августе подорожали на 8,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, следует из данных ЕМИСС. На ту же величину выросли цены и на медицинские товары, зафиксировала система.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4%

ТАССвчера в 05:42
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°вчера в 21:39
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ruвчера в 17:51
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВвчера в 19:39
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ruвчера в 19:08
ФедералПресс

В России лекарства подорожали почти на 9%

ФедералПрессвчера в 19:41
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известиявчера в 18:45

Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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За нарушение масочного режима в Москве закрыли 43 магазина

В закрытых магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия" был полностью нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без масок и перчаток, дезинфицирующих средств не было в подсобных помещениях, отсутствовал масочно-перчаточный запас.
Российская газета08:20
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В Петербурге обвиняемые в расстреле машины ОМОН получили до 22 лет

Городской суд Санкт-Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна к срокам до 22 лет колонии строгого режима по делу о совершении разбойного нападения на сотрудников отряда милиции особого назначения, занимавшихся нелегальной перевозкой денег для оплаты работы мигрантов.
Коммерсантъ08:25
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На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъ07:44
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В ЕС заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в итальянском Институте Спалланцани, в котором разрабатывают вакцину против коронавируса, заявил, что ЕС должен стать независимым и самодостаточным в рамках борьбы с пандемией.
REGNUM05:55
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