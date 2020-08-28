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Цены на мороженое могут вырасти в России в 2021 году

Mossovetinfo.ru – В 2021 году в России могут вырасти цены на мороженое или сократиться его ассортимент, об этом участники рынка предупредили Минсельхоз, сообщают «Известия».В источнике
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Известия

Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известиявчера в 17:01
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РБК

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

РБКвчера в 20:49
Газета.Ru

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Газета.Ruвчера в 03:08
Lenta.ru

Мороженому в России предрекли подорожание

Lenta.ruвчера в 23:18
ТАСС

«Известия»: в России могут вырасти цены на мороженое

ТАССвчера в 21:07
Телеканал 360°

Любимое мороженое Владимира Путина подорожает на 30%

Телеканал 360°02:51
Life.ru

В России с нового года могут существенно вырасти цены на мороженое

Life.ruвчера в 19:27
Известия

Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Известиявчера в 18:30

Тихановская допустила посредничество РФ в разрешении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сказала, что видит РФ посредником, если политический кризис в стране не получится разрешить без международной помощи.
Вечерняя Москва19:05
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Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Два российских истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота 28 августа поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52H.
RT на русском02:31
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Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
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Источник назвал сроки проверки обстоятельств госпитализации Навального

Доследственная проверка, начатая российскими правоохранительными органами после госпитализации оппозиционера Алексея Навального может продлиться до двадцатых чисел сентября, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс01:50

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собралось 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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