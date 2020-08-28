Цены на мороженое могут вырасти в России в 2021 году
Mossovetinfo.ru – В 2021 году в России могут вырасти цены на мороженое или сократиться его ассортимент, об этом участники рынка предупредили Минсельхоз, сообщают «Известия».В источнике
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Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году
Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известиявчера в 17:01
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