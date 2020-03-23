Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель. Днем ранее вину за разрыв сделки ОПЕК+ российский вице-премьер Андрей Белоусов возложил на саудитов.
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Цены на нефть обвалились на 8%

РБКвчера в 18:28

Стоимость нефти на открытии торгов упала на 8%

Деловое.ТВ02:25

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RT на русском01:15

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

РИА Новостивчера в 18:35

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАССвчера в 18:22

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов упали на 8-10 процентов

Российская газета04:02
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Комментарии

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