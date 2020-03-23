Энергетика
Газета.RuЦены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%
Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель. Днем ранее вину за разрыв сделки ОПЕК+ российский вице-премьер Андрей Белоусов возложил на саудитов.
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«Подешевевший рубль - это надолго»: Эксперт предсказал, что будет с российской валютой
Комсомольская правда04:15
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