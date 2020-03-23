Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель. Днем ранее вину за разрыв сделки ОПЕК+ российский вице-премьер Андрей Белоусов возложил на саудитов.

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Общество В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год» Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.

Футбол СМИ назвали матч ЛЧ главным рассадником коронавируса в Ломбардии Одной из главных причин быстрого распространения коронавирусной инфекции по северу Италии могло стать проведение матча футбольной Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией», пишет издание Corriere dello Sport.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Общество Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим Градоначальник отметил, что в основной группе риска по коронавирусу — пожилые люди с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом «Нашей задачей является защитить вас — людей старшего поколения», — отметил Сергей Собянин.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Политика Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Общество Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.

Экономика Первый зампред ВЭБа возглавил ГТЛК В ВЭБе Полубояринов работал с 2009 года, до этого на протяжении около десяти лет он был заместителем гендиректора «Аэрофлота» по финансам и планированию.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Политика Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.

Финансы ЦБ увеличил продажи иностранной валюты в день обвала рубля Помимо продаж валюты ЦБ объявил, что проведет аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.

Авто Перспективы выхода «спортивного» универсала Lada Vesta SW Sport В марте прошлого года в социальных сетях появились фотографии нового автомобиля Lada Vesta SW Sport, сделанные во время тестовых испытаний.