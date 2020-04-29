Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель. Фьючерсы нефти WTI подорожали на 13,1%, до $14,32 за баррель. Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений.
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Цена на нефть Brent растет до $23,54

ТАССвчера в 22:26

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:10

«Американские горки» на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4%

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Мировые цены на нефть демонстрируют рост

REGNUM03:37

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Коммерсантъвчера в 23:42

Цена нефти марки WTI выросла почти на 11 процентов

РИА Новости02:20

Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение

Комсомольская правда27 апреля в 23:15
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Комментарии

Происшествия

Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока

Lenta.ru 03:15
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Общество

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
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Здоровье

Пациентов с коронавирусом из Якутии примет Омская область

Evo-rus.com 02:08
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Общество

Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
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Армия и оружие

Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России

Военное дело вчера в 05:53
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Общество

Аналитики увидели у жителей городов апатию и спад интереса к онлайну

Среди жителей городов-миллионников России наблюдается спад готовности переходить на онлайн-услуги и приобретать товары в интернете во время четвертой недели самоизоляции, следует из данных опроса Wanta Group (есть у РБК).
РБК 03:23
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Общество

Подаренного Путиным кота поместили в Японии на карантин

Взгляд.ру 02:34
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Общество

Две женщины с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии

Сусанин 02:19
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Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
749
Общество

В Москве приостановили онлайн-уроки с 1 по 11 мая

Кроме уже привычных Московской электронной школы и Российской электронной школы, школьники и учителя пользуются другими ресурсами, перечень которых размещен на московском портале "Дистанционное и электронное обучение".
Российская газета 01:47
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Армия и оружие

Российский летчик прокомментировал видео Пентагона с НЛО

Суть событий вчера в 11:20
7
Политика

Путин объявил дни до 11 мая нерабочими

Глава государства сообщил, три рабочих дня между длинными майскими выходными - 6, 7 и 8 мая - тоже будут объявлены нерабочими.
Омск здесь вчера в 10:53
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:55
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

РБК 03:05
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Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
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Здоровье

Минздрав РФ: коронавирус может поражать мозг

"Диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга", — утверждают в ведомстве.
Pravda.Ru вчера в 08:31
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Космос

Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация

Популярная механика 27 апреля в 07:18
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Гаджеты

На долгожданные «умные» часы Amazfit X предзаказы откроют во вторник

Актуальные Новости 26 апреля в 10:03
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Киберспорт

Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru вчера в 14:21
Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
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Экономика

Alphabet отчиталась о росте выручки на 13% в I квартале

Показатель выручки вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАСС вчера в 16:59
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 01:30
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Политика

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 07:50
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Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
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