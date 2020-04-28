Мировые цены на нефть в среду демонстрируют устойчивый рост, при этом цена американской марки WTI взлетела на 15% перед еженедельными данными минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти WTI подскочила на 15% перед данными по запасам в США

Общество Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 302

Происшествия Полицейские «митингового» полка сочли свои положительные тесты на коронавирус ошибкой У 137 бойцов 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве оказались положительными тесты на Covid-19. Полицейских изолировали по домам.

Происшествия В московском супермаркете посетителю откусили ухо Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из супермаркетов столицы неизвестный откусил посетителю ухо.

Гаджеты Бюджетные смартфоны Honor 9C, 9A и 9S выходят в России Принадлежащий Huawei бренд Honor анонсировал начало российских продаж бюджетных смартфонов серии Honor 9. Итак, Honor 9C, 9A и 9S можно будет купить уже с 4 мая по рекомендованной цене в 12 990 рублей, 10 990 рублей и 6 990 рублей, а первые покупатели бесплатно получат фитнес-браслет Honor Band 5 или Honor Band 4 Running. 3

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 1K

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 125

Политика РФ не пригласили в Берлин на 75-летие разгрома гитлеровской Германии Представители России пока не получили приглашения на церемонию в Берлине в честь 75-летия окончания Второй мировой войны, передали news.ru "Я должна проверить [информацию – ред.], но думаю, что нет", – отвечая на вопрос об участии в торжествах российской стороны, сообщила на брифинге в немецкой столице представитель правительства страны Ульрике Деммер. 66

Общество Более 70% кафе и ресторанов в РФ могут уйти с рынка к 1 июля В ходе заседания участники встречи, представители общественных объединений в сфере туризма, ресторанного и гостиничного бизнес, региональных властей, крупных гостиничных сетей, курортов и турфирм назвали необходимый для предприятий их сферы объем бюджетных инвестиций, а также перечисляли меры поддержки, которые они хотели бы получить от государства. 4

Культура Стало известно, когда выйдет новый сериал о BTS "Break the Silence: Docu-Series" - это третий по счету сериал, в котором зрителям расскажут о масштабном концертном туре BTS.

Политика МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17 Решение суда в Нидерландах по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении на востоке Украины в 2014 году самолета рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19 Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 61

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 250

Экономика Президент «Открытия» не опасается летнего банковского кризиса Президент банка "Открытие" Михаил Задорнов заявил, что не опасается начала банковского кризиса этим летом.

Здоровье Названы главные ошибки в борьбе с коронавирусом Преждевременная отмена карантина и неготовность медучреждений принять новых пациентов были названы фатальными ошибками в борьбе с COVID-19.

Политика Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата» Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие. 9

Общество Официально: режим самоизоляции в Омском регионе продлен до 11 мая Министр здравоохранения региона согласилась с главным санитарным врачом региона и добавила, что число заболевших увеличивается в том числе потому, что омичи нарушают режим самоизоляции. 5

Здоровье Минздрав не рекомендует лечиться бессимптомным носителям коронавируса В Министерстве здравоохранения России заявили, что заболевшим COVID-19, но переносящим инфекцию бессимптомно, никакая дополнительная терапия не требуется. 21

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.

Здоровье Учёные определили страну, которая лучше всех поборола COVID-19 Видимо, как полагают учёные, власти страны предприняли эффективные меры, организовав моментальное выявление заболевших и отслеживание их контактов, карантин, предписание социального дистанцирования, включающее обеспечение населения защитными масками и закрытие школ. 3

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Самые частые места откуда угоняют автомобили — парковки около домов и стоянки возле ТЦ. Премиальные модели обычно угоняют с помощью считывания кода с ключа, а более бюджетные — взламывая замки или разбивая окна. 6