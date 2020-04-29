Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост
Предыдущие торги закрылись на отметке $12,34. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подросли в цене до $23,34 за баррель к 10:35 мск. Предыдущие торги закрылись на отметке $22,74, рост составил 2,64%.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.
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Глава Нижегородского управления ГИБДД найден мертвым
Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
BFM.ru 12:17
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Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая
Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
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СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Общество
В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку
В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
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К отбору на «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
Организаторы премии «Оскар» впервые допустят к отбору фильмы, которые были показаны только онлайн. Об этом сообщается на сайте премии.
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В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России.
Газета.Ru 11:11
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В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
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Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов
Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
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Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
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В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
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В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни",- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:49
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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
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Авто
В июне Kia привезет в Россию кроссовер XCeed
В январе 2020 года компания Kia оформила на новинку Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), из которого мы знаем, что кроссовер предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор: 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. (242 Нм) и 1.6 T-GDI мощностью 200 л.с. (265 Нм).
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Минздрав: Турция прошла пик эпидемии коронавируса
На сегодняшний день Турция прошла пик распространения COVID-19, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
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Армия и оружие
Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ
Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:00
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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«Ак Барс» продлил контракт с двумя хоккеистами
Нападающий Кирилл Петров и защитник Андрей Педан продлили контракты с казанским «Ак Барсом».
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В Минздраве объяснили, как лечиться при бессимптомном коронавирусе
Министерство здравоохранения России опубликовывало пояснение, в котором сказано, как лечиться при коронавирусе без симптомов.
ФедералПресс 06:54
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Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Ларису Удовиченко
Президент России Владимир Путин и глава российского правительства Михаил Мишустин поздравили актрису Ларису Удовиченко с юбилеем.
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Во Франции выявили случаи редкого воспалительного синдрома у детей
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным состоянием, которое приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связано с коронавирусом.
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Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform вчера в 08:22