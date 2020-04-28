Энергетика
Газета.RuЦены на нефть Brent и WTI продолжили падение
Нефть продолжает дешеветь – по данным торгов, мировые цены на "черное золото" пошли вниз. Как сообщает РИА "Новости", июньские фьючерсы на техасский бенчмарк WTI потеряли 13,88%, упав до $11,07 за баррель. Июльские фьючерсы на североморскую смесь Brent потеряли 3,08%, упав до $22,36 за баррель.
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