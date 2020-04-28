Энергетика
Газета.RuЦены на нефть Brent и WTI продолжили падение
Нефть продолжает дешеветь – по данным торгов, мировые цены на "черное золото" пошли вниз. Как сообщает РИА "Новости", июньские фьючерсы на техасский бенчмарк WTI потеряли 13,88%, упав до $11,07 за баррель. Июльские фьючерсы на североморскую смесь Brent потеряли 3,08%, упав до $22,36 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Комментарии
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила низкую смертность от коронавируса в РФ.
News.ru вчера в 10:44
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:05
Происшествия
В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью
Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости вчера в 05:41
Общество
Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 37, всего в регионе 634 заболевших, сообщила администрация региона.
РИА Новости 29 апреля в 03:02
Общество
Соловьев объяснил особняк Малышевой в США
Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Армия и оружие
Израиль нанес ракетные удары по Сирии
Ракетный удар нанесли вертолеты израильских ВВС по юго-западному району Сирии, 1 мая сообщило SANA.
ИА Красная Весна вчера в 21:17
Политика
В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства.
РБК 02:52
Общество
Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом
"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
Общество
В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки
В общей сложности за день выявили 7933 новых случая заражения инфекцией в 85 субъектах страны, смогли пройти успешные курс лечения и полностью выздороветь 1601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом, сообщает 1 мая оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.
Комсомольская правда 03:39
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За минувшие сутки на территории Российской Федерации зарегистрировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Live24 28 апреля в 04:21
Политика
Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев
Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
ТАСС 03:27
Общество
«Коронавирусные» пособия на детей: кто их получит
Дополнительные детские пособия получат те семьи, право на получение материнского капитала у которых возникло до 1 июля 2020 года.
Go64.ru 29 апреля в 03:35
Космос
Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов
Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
Актуальные Новости вчера в 11:48
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Экономика
ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс вчера в 12:42
Гаджеты
Цена iPhone 12 может начинаться от $649
Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.
News.ru вчера в 09:19
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Общество
Петербуржцев предупредили о рейдах во время майских праздников
В пятницу, 1 мая, стало известно, что полиция и Росгвардия Петербурга будут проводить рейды в потенциальных местах массового скопления людей в майские праздники.
Форпост Северо-Запад 02:23
Культура
У фанатов «Мира Юрского периода» есть шанс быть съеденными динозавром
Popcornnews.ru вчера в 08:00
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура вчера в 11:26
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro вчера в 13:07
Экономика
ФНС рассказала о порядке получения безвозмездной финансовой помощи
Заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук рассказала о порядке получения малым и среднем бизнесом безвозмездной финансовой помощи, пишет РБК.
Моя Москва.онлайн 01:27
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 34 новых случая коронавируса
Оперштаб Алтайского края в четверг, 30 апреля сообщил о 34 новых случаях COVID-19 за сутки в регионе.
Kursk.com вчера в 02:27