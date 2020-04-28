Энергетика
КоммерсантъЦены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель. Фьючерсы нефти WTI подорожали на 13,1%, до $14,32 за баррель. Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений.
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Комментарии
Общество
Помощница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах
Сам Венедиктов отрицает, что приставал к бывшей помощнице Навального. Он также прокомментировал ее историю.
Слово и Дело 07:15
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Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform вчера в 08:22
Здоровье
86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
Политика
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
Экономика
Бюджет Москвы недополучит 600 млрд рублей из-за коронавируса
Из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, бюджет Москвы недополучит до 600 млрд рублей.
Известия 12:38
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Общество
Экстренно госпитализирован экс-вокалист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов
Российская газета 12:17
Здоровье
В Коми закрыли на карантин спецбольницы и соцучреждения
Специализированные больницы и социальные учреждения Коми закрыты на карантин в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
РИА Новости 15:07
Общество
У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
Экономика
Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
Ведомости 03:22
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Здоровье
Это шторм. Прямой репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы
Нашим больным подходит препарат, который сейчас стал невероятно ценным, можно сказать, его нет уже в Москве.
Новая газета 04:01
Общество
Свердловский губернатор привёл пример распространения COVID-19 в сёлах
Уральский меридиан 11:22
Общество
ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России
В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
Общество
Пропускной режим в Подмосковье продлили до 11 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил действие пропускного режима в регионе до 11 мая включительно.
НТВ 13:54
Общество
Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом
За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Здоровье
Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса
Течение коронавирусной инфекции может внезапно изменить свой курс, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Lenta.ru 14:13
Политика
На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»
Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13