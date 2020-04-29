МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Будьте в Плюсе
Главное
Ещё 
США
Ещё 
Интересное
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Ещё 
реклама
Главное
REGNUMREGNUM
Нефть снова опустилась в «красную зону»
РБК
  • Вести.Ru4:24
  • Мой Брянск1:04
Смотрите также
Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже. К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подешевели на 34 цента (1,47%), до $22,73 за баррель.В источнике
Оценить
25
14
Подробнее о событии
alt

Повторится ли апокалипсис на рынке нефти: что нужно знать

РБК 12:23
alt

Цена нефти Brent упала ниже $19 за баррель

Ньюс-НН вчера в 11:13
alt

Цена нефти марки Brent превысила $23

ТАСС 09:02
реклама
Главное

На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов

Незаконный арсенал, включающий бронетехнику и сто тонн боеприпасов, обнаружили сотрудники военной прокуратуры Донецкой области совместно с полицейскими, 29 апреля сообщает пресс-служба администрации генпрокурора Украины.

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
реклама

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
реклама

COVID-19 вызывает у детей редкий и смертельный синдром Кавасаки

Врачи северной Италии, одном из наиболее пострадавших от коронавируса регионов мира, сообщают об очень большом количестве детей в возрасте до 9 лет с тяжелыми случаями заболевания, напоминающего синдром Кавасаки.
реклама
реклама

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
реклама
реклама
реклама