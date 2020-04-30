Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель. Фьючерсы нефти WTI подорожали на 13,1%, до $14,32 за баррель. Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений.
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Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Интерфакс 01:42
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Политика

Трамп: Китай сделает все, чтобы я проиграл президентские выборы

В интервью Трамп еще раз прошелся по Китаю, возложив за него ответственность за пандемию коронавируса и гибель 60 тысяч граждан страны, а также за создание предпосылок для кризиса в американской экономике.
Комсомольская правда вчера в 20:48
Политика

Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17

Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
News.ru 28 апреля в 10:06
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
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Происшествия

В Нью-Йорке задержали россиянку по обвинению в покушении на убийство

В Нью-Йорке по обвинению в покушении на убийство задержана 27-летняя россиянка Дарья Алабиева.
Известия вчера в 22:25
Политика

Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу

Есть надежда, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу, но ситуация с распространением инфекции зависит от дисциплинированности граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.
РБК вчера в 19:53
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Интернет

Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ

Маунтин-Вью, США, 29 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Бесплатный доступ к собственному сервису видеоконференций Meet решила открыть компания Google.
REGNUM вчера в 08:08
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

ТАСС вчера в 09:01
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Здоровье

Ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, профессор Андрей Шульдяков провел исследование, в рамках которого сравнил уровень смертности от коронавирусной инфекции и свиного гриппа.
Москва 24 вчера в 11:07
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Происшествия

В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия 01:44
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Гаджеты

Новые смартфоны-бюджетники Honor стоят в России от 7 тысяч рублей

В состав линейки вошли три модели: Honor 9C, 9A и 9S. Купить их можно по цене от 7 тысяч до 13 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 13:52
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Общество

Италия выходит из коронавирусного кризиса: рестораторам скоро разрешат работать, но они недовольны

Италия — страна, которая пострадала от коронавируса больше других европейских государств.
НГС.Кемерово вчера в 20:30
Общество

В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки

Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс. — за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
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Экономика

Коронавирус сократит доходы бюджет Петербурга на 100 млрд рублей

В 2020 году доходы составят 573 миллиарда рублей, что почти на 100 млрд меньше.
Neva.Today 01:59
Общество

В российском городе предотвратили теракты

В Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ России предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов.
Lenta.ru вчера в 19:49
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Назван самый полезный способ приготовления кофе

РИА Новости вчера в 20:10
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Происшествия

На Киевском шоссе мусоровоз устроил массовое ДТП

Как сообщили 47news в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 23:00 на 34 километре трассы "Петербург - Псков".
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Происшествия

В отношении руководства «Кранбанка» возбуждено уголовное дело

По материалам прокурорской проверки закона о банковской деятельности, полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, то есть хищении, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ – до 10 лет лишения свободы) в отношении бывших руководителей ивановского «Кранбанка».
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Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19

Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
РИА Новости 01:02
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Общество

Ученые сдвинули срок окончания эпидемии коронавируса в России

Ученые сдвинули сроки окончания эпидемии коронавируса в Российской Федерации, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:33
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 28 апреля в 11:42
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Политика

Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
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Происшествия

В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы

Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
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Авто

Продажи Lada Xray Cross Instinct начались в России

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
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Фигурное катание

Бывшая фигуристка поделилась опытом работы с Тутберидзе

Бывшая фигуристка Алсу Каюмова поделилась опытом работы с именитым отечественным специалистом Этери Тутберидзе.
Газета.Ru вчера в 05:42
Общество

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс вчера в 04:29
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Общество

В Алтайском крае разрешили работу парикмахерских

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса, разрешив работу парикмахерских и ряда торговых объектов, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.
Интерфакс вчера в 23:38
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