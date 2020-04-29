Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель. Фьючерсы нефти WTI подорожали на 13,1%, до $14,32 за баррель. Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений.
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Цена нефти Brent выросла на 10%

ТАССвчера в 22:21

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:18

Цена нефти Brent на торгах в Лондоне подымалась выше $25 за баррель

Ведомостивчера в 23:32

Стоимость нефти марки Brent приблизилась к отметке в $26 за баррель

Life.ruвчера в 23:09

Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

Интерфакс00:34

Баррель нефти Brent подорожал на 17%

REGNUM01:20

Цена нефти Brent упала ниже $19 за баррель

Ньюс-НН28 апреля в 11:13
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Комментарии

Общество

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета вчера в 09:11
124
Футбол

Вернер откажет «Баварии» из-за Клоппа

Нападающий "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернер откажет мюнхенской "Баварии".
Газета.Ru 01:19
Общество

В российском городе предотвратили теракты

Lenta.ru вчера в 19:49
1K
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
961
Наука

Связь курения с мутациями и раком установлена

Как сообщает ToDay News Ufa, результаты проведенного исследования позволят понять причину развития рака мочевого пузыря и связь этого заболевания с курением.
ToDay News Ufa вчера в 14:34
2
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 28 апреля в 11:42
144
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
416
Общество

Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях

Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ вчера в 02:40
1,6K
Общество

Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался в возрасте 57 лет, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
РИА Новости 01:36
4
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
2,5K
Происшествия

В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов

На лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве находятся 540 пациентов, из них 49 - в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:28
295
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
124
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
155
Футбол

Игрок «Локо» Тугарев: «Ни в коем случае не хотел обидеть врачей»

Нападающий "Локомотива" Роман Тугарев в прямом эфире своего инстаграма высказался о разнице в зарплатах врачей и футболистов.
Soccer.ru вчера в 20:40
Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС вчера в 11:40
80
Происшествия

В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации

Задержавшие, среди которых человек, похожий на главу Усть-Кута Александра Душина, заявляют на видео, что чиновники районной администрации приехали поджигать лес, но самих поджогов на видео не зафиксировано.
ТАСС вчера в 23:40
2,6K
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
104
Политика

Песков предположил, что РФ выходит на плато по заражению коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу в середине мая.
REGNUM вчера в 22:13
84
Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
3
Общество

Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19

Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
РИА Новости 01:02
3
Общество

В Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе.
Национальная служба новостей вчера в 15:20
791
Здоровье

Ученые объявили, что коронавирус может жить в легких после излечения

Группа ученых из Китая объявила, что переболевшие COVID-19 и выписанные из больницы пациенты могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы нового коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 23:15
2
Общество

США планируют выпустить 100 млн доз вакцины от коронавируса к декабрю

Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 01:01 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа планируют пройти все этапы создания вакцины от коронавируса в ускоренном темпе и выпустить 100 млн доз до конца 2020 года, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM вчера в 18:01
Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

РИА Новости вчера в 15:43
157
Культура

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru вчера в 05:13
14
Общество

В Волгоградской области изменились правила передвижения граждан

В среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением внес изменения в правила передвижения граждан.
НовостиВолгограда.ру вчера в 11:15
23
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

РИА Новости вчера в 10:36
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Хоккей

Брызгалов опередил Овечкина в рейтинге самых неординарных россиян НХЛ

В рейтинге самых неординарных россиян НХЛ Брызгалов обошел капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и бывшего форварда «Детройта» Павла Дацюка, которые заняли второе и третье места.
РБК 00:38
Происшествия

Вертолет НАТО пропал с радаров над Ионическим морем

Lenta.ru вчера в 14:51
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Происшествия

Раскрыто содержание предсмертной записки главы нижегородского УГИБДД

Обнаруженный мертвым начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил предсмертную записку. Об этом сообщает "РИА Новости".
РЕН ТВ вчера в 18:05
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