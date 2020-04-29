Энергетика
КоммерсантъЦены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель. Фьючерсы нефти WTI подорожали на 13,1%, до $14,32 за баррель. Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Комментарии
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета вчера в 09:11
Футбол
Вернер откажет «Баварии» из-за Клоппа
Нападающий "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернер откажет мюнхенской "Баварии".
Газета.Ru 01:19
Общество
В российском городе предотвратили теракты
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Наука
Связь курения с мутациями и раком установлена
Как сообщает ToDay News Ufa, результаты проведенного исследования позволят понять причину развития рака мочевого пузыря и связь этого заболевания с курением.
ToDay News Ufa вчера в 14:34
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 28 апреля в 11:42
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
Общество
Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях
Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ вчера в 02:40
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался в возрасте 57 лет, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
РИА Новости 01:36
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Происшествия
В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов
На лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве находятся 540 пациентов, из них 49 - в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:28
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Футбол
Игрок «Локо» Тугарев: «Ни в коем случае не хотел обидеть врачей»
Нападающий "Локомотива" Роман Тугарев в прямом эфире своего инстаграма высказался о разнице в зарплатах врачей и футболистов.
Soccer.ru вчера в 20:40
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС вчера в 11:40
Происшествия
В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации
Задержавшие, среди которых человек, похожий на главу Усть-Кута Александра Душина, заявляют на видео, что чиновники районной администрации приехали поджигать лес, но самих поджогов на видео не зафиксировано.
ТАСС вчера в 23:40
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Политика
Песков предположил, что РФ выходит на плато по заражению коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу в середине мая.
REGNUM вчера в 22:13
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество
Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19
Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
РИА Новости 01:02
Общество
В Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе.
Национальная служба новостей вчера в 15:20
Здоровье
Ученые объявили, что коронавирус может жить в легких после излечения
Группа ученых из Китая объявила, что переболевшие COVID-19 и выписанные из больницы пациенты могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы нового коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 23:15
Общество
США планируют выпустить 100 млн доз вакцины от коронавируса к декабрю
Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 01:01 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа планируют пройти все этапы создания вакцины от коронавируса в ускоренном темпе и выпустить 100 млн доз до конца 2020 года, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM вчера в 18:01
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
РИА Новости вчера в 15:43
Культура
Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru вчера в 05:13
Общество
В Волгоградской области изменились правила передвижения граждан
В среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением внес изменения в правила передвижения граждан.
НовостиВолгограда.ру вчера в 11:15
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
РИА Новости вчера в 10:36
Хоккей
Брызгалов опередил Овечкина в рейтинге самых неординарных россиян НХЛ
В рейтинге самых неординарных россиян НХЛ Брызгалов обошел капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и бывшего форварда «Детройта» Павла Дацюка, которые заняли второе и третье места.
РБК 00:38
Происшествия
Вертолет НАТО пропал с радаров над Ионическим морем
Lenta.ru вчера в 14:51
Происшествия
Раскрыто содержание предсмертной записки главы нижегородского УГИБДД
Обнаруженный мертвым начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил предсмертную записку. Об этом сообщает "РИА Новости".
РЕН ТВ вчера в 18:05