Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦена на нефть марки Brent растет на 3,5%

Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%. На лондонской бирже она торгуется на уровне $23,54 за баррель. Стоимость американской легкой нефти WTI находится на отметке $13,9 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Цена нефти Brent превысила $24 за баррель

РБК09:33

Цена нефти марки WTI выросла почти на 11 процентов

РИА Новости02:20

Цена на нефть Brent растет до $23,54

ТАССвчера в 22:26

«Американские горки» на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4%

Интерфакс00:38

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

REGNUM03:37

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:10

Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение

Комсомольская правда27 апреля в 23:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 10:30, Ашберн

Комментарии

Религия

Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Интерфакс Религия 08:45
2
Общество

В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку

В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru 09:46
34
Технологии

В WhatsApp появилась новая полезная функция

Новую и долгожданную функцию удалось запустить в мессенджере WhatsApp благодаря стараниям разработчиков.
ToDay News Ufa вчера в 14:52
9
Происшествия

В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
10
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
3,3K
Общество

СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
339
Здоровье

Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни

В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато.
Профиль 08:15
48
Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
756
Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу

Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям.
РБК вчера в 12:36
1,6K
Шоу-бизнес

Актер Мэттью Перри постарел и растолстел на карантине

Дни24 04:05
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину скоро выпишут из больницы

MedikForum.ru вчера в 17:49
39
Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина

Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина.
Lenta.ru 05:57
17
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
Piter.tv 09:57
7
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Политика

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
161
Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
475
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
453
Политика

Видеоконференция глав МИД в «нормандском формате» состоится 30 апреля

23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции.
ТАСС вчера в 03:11
9
Религия

Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб

Коммерсантъ 09:08
1,1K
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
172
Общество

В Польше в мае откроют торговые центры и отели

Польша с 4 мая возобновит работу торговых центров и отелей.
РБК Калининград 09:01
Экономика

В Свердловской области выросло число миллионеров и миллиардеров

На 6% увеличилось число человек, чьи доходы составили больше 1 млрд руб. Таких в Свердловской области 18 человек.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:55
18
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
773
Интернет

Google открыл бесплатный доступ к сервису видеоконференций Meet

С сегодняшнего дня американская компания Google для всех своих пользователей открыла бесплатный доступ к сервису видеоконференций Meet.
Аргументы и Факты 08:31
Наука

Ученые предсказали снижение когнитивных способностей людей из-за сжигания ископаемого топлива

К 2100 году когнитивные функции людей могут существенно снизиться, если человечество не ограничит выбросы парниковых газов и сжигание ископаемого топлива.
N+1 08:10
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
171
Экономика

Мировому рынку предрекли новый обвал

Богатейшие инвесторы в мире предрекают мировому рынку новое падение.
Lenta.ru 06:46
2
Общество

Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной

О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
292
Происшествия

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ вчера в 11:39
79
Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

Известия 05:30
6
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное