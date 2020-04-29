Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
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Комментарии
Музыка
Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Культуромания 02:32
Политика
Дмитрия Осипова не утвердили на должность главы администрации
На повестке был вопрос об утверждении Дмитрия Осипова на должность главы администрации города Кирова.
Gorodkirov.ru 04:55
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Общество
В Калужской области ввели масочный режим
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Спорт
Игра Generation Zero временно стала бесплатной в Steam
Вашингтон, 29 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Студия Systemic Reaction объявила, что её игра Generation Zero станет временно бесплатной в сервисе Steam.
REGNUM 01:45
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом
Более трети опрошенных — 37% — считают те или иные из введенных ограничительных мер чрезмерными.
РБК вчера в 17:00
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Футбол
Уткин назвал величайшего футболиста в истории по своему мнению
Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кого он считает величайшим футболистом в истории.
RT на русском 05:01
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 27 апреля в 03:52
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Политика
Из правительства Челябинской области уволился вице-губернатор
Курировать работу ведомства поручили заместителю губернатору Сергею Сушкову, сообщили в пресс-службе главы региона.
Эхо Москвы в Челябинске 03:29
Кино
Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку России, актрису театра и кино Ларису Удовиченко, отметив ее яркий талант и обаяние, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 03:32
Политика
Фельдмаршал Хафтар решил возглавить Ливию
Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар фактически объявил о своем решении возглавить страну и разрыве подписанного в 2015 году в марокканском городе Схират соглашения о политическом урегулировании.
Коммерсантъ 27 апреля в 15:31
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Здоровье
В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:31
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Если Россия завершит строительство газопровода «Северный поток-2», транзит газа через Украину после 2025 года остановится.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Наука
Онлайн: иммунитет и коронавирус
Онлайн-лекции в рамках совместного проекта N + 1 и премии «Просветитель» читают ученые, популяризаторы науки, лауреаты премии.
N+1 вчера в 08:33
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Политика
В Таджикистане хотят запретить русифицировать фамилии и имена
РИА Новости 04:57
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина совершил нападение на скорую помощь
Evo-rus.com 00:13