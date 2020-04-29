Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
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Цена нефти марки WTI выросла почти на 11 процентов

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«Американские горки» на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4%

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Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

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Цена на нефть Brent растет до $23,54

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На повестке был вопрос об утверждении Дмитрия Осипова на должность главы администрации города Кирова.
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
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Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

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Общество

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Общество

В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
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Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
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Игра Generation Zero временно стала бесплатной в Steam

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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом

Более трети опрошенных — 37% — считают те или иные из введенных ограничительных мер чрезмерными.
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В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
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Происшествия

Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
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Уткин назвал величайшего футболиста в истории по своему мнению

Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кого он считает величайшим футболистом в истории.
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Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.
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Космос

Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

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Общество

На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией

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Курировать работу ведомства поручили заместителю губернатору Сергею Сушкову, сообщили в пресс-службе главы региона.
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Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку России, актрису театра и кино Ларису Удовиченко, отметив ее яркий талант и обаяние, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
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Фельдмаршал Хафтар решил возглавить Ливию

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар фактически объявил о своем решении возглавить страну и разрыве подписанного в 2015 году в марокканском городе Схират соглашения о политическом урегулировании.
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Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
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В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
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В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
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ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
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Если Россия завершит строительство газопровода «Северный поток-2», транзит газа через Украину после 2025 года остановится.
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В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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