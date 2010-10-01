Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Комментарии
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
Взгляд.ру 02:40
Общество
В Карелии выявили новый очаг заражения коронавирусом
Новым очагом стал Кемь - там обнаружили первого, подхватившего инфекцию. Также выявленные инфицированные проживают в Петрозаводске и Сегеже.
Московский Комсомолец 02:38
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Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город—Буквоед»
Из капитала книжной сети «Читай-город—Буквоед» вышли ее гендиректор Михаил Иванцов и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Андрей Гредасов, основную долю бизнеса выкупил президент и контролирующий акционер «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, сообщает «Коммерсант».
РБК 05:29
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
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Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra трескается самопроизвольно
Большинство пользователей уверяют, что не воздействовали на смартфон физически таким образом, чтобы на стекле основной камеры появилась трещина.
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Происшествия
В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы
Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
ТАСС 00:25
Общество
В России выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
В России за сутки выявлено 7099 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
Мойка78 04:47
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Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
Транспорт
В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку
Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке.
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Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
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На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
Лукашенко потребовал поставить под контроль западную гумпомощь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы иностранная гуманитарная помощь не направлялась на деструктивную деятельность в стране.
РИА Новости 04:15
Общество
В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703
В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 04:01
Политика
В правительстве Якутии назначен новый министр транспорта
Владимир Сивцев освобожден от должности первого заместителя министра экономики Республики Саха (Якутия) и назначен на должность министра транспорта и дорожного хозяйства республики.
Дебри-ДВ 01:59
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
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Bimru.ru 02:54
Происшествия
В Прикамье подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Пермь, 30 апреля 2020, 11:56 — REGNUM В Пермском крае референс-центр за истекшие сутки, по состоянию на 30 апреля, подтвердил 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав.
REGNUM 04:56
Здоровье
Опубликованы последние данные по коронавирусу на 30 апреля
Вчера были представлены подробные данные о ситуации с COVID-19 в Подмосковье на тот момент: Актуальная информация по всем регионам России и по другим странам представлена на интерактивной карте Яндекса: Яндекс.Карты Карта распространения коронавируса в России и мире Количество смертей от коронавируса в США вчера превысило 60 тысяч – за день это число увеличилось на 2390.
Московский Комсомолец 02:59
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В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Экономика
Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году
По мнению заведующего лабораторией конъюнктурных исследований учреждения Сергея Цухло, это значит, что в перспективе нынешнее сокращение спроса может стать еще хуже, чем в 2008 году.
Газета.Ru 03:48
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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
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Росгидромет обещает лето теплее нормы
Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
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Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
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Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным
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Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
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Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36