Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Нефть марки Brent выросла в цене

Телеканал 360°01:27

Цена нефти Brent выросла на 10%

ТАССвчера в 22:21

Новости кризиса 30 апреля. Россияне боятся кризиса больше, чем COVID, цены на нефть растут

URA.Ru00:13

Стоимость нефти марки Brent приблизилась к отметке в $26 за баррель

Life.ruвчера в 23:09

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:18

Нефть Brent стремится к $27 за баррель

REGNUM00:25

Нефть активно растет после данных о запасах в США

Финмаркетвчера в 10:58
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Комментарии

Здоровье

Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
Взгляд.ру 02:40
4
Общество

В Карелии выявили новый очаг заражения коронавирусом

Новым очагом стал Кемь - там обнаружили первого, подхватившего инфекцию. Также выявленные инфицированные проживают в Петрозаводске и Сегеже.
Московский Комсомолец 02:38
Экономика

Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город—Буквоед»

Из капитала книжной сети «Читай-город—Буквоед» вышли ее гендиректор Михаил Иванцов и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Андрей Гредасов, основную долю бизнеса выкупил президент и контролирующий акционер «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, сообщает «Коммерсант».
РБК 05:29
Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
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Гаджеты

Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra трескается самопроизвольно

Большинство пользователей уверяют, что не воздействовали на смартфон физически таким образом, чтобы на стекле основной камеры появилась трещина.
Astera вчера в 20:25
23
Происшествия

В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы

Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
ТАСС 00:25
5
Общество

В России выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

В России за сутки выявлено 7099 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
Мойка78 04:47
Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
532
Транспорт

В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку

Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке.
Новокузнецк.ру 00:29
28
Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
634
Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
177
Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
2,9K
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
15
Общество

Лукашенко потребовал поставить под контроль западную гумпомощь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы иностранная гуманитарная помощь не направлялась на деструктивную деятельность в стране.
РИА Новости 04:15
1
Общество

В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703

В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 04:01
10
Политика

В правительстве Якутии назначен новый министр транспорта

Владимир Сивцев освобожден от должности первого заместителя министра экономики Республики Саха (Якутия) и назначен на должность министра транспорта и дорожного хозяйства республики.
Дебри-ДВ 01:59
1
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
898
Шоу-бизнес

3-летняя дочь Пелагеи сделала себе макияж

Популярной фолк-певице Пелагее не приходится скучать на карантине, который она проводит с 3-летней дочерью Тасей.
Bimru.ru 02:54
1
Происшествия

В Прикамье подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом

Пермь, 30 апреля 2020, 11:56 — REGNUM В Пермском крае референс-центр за истекшие сутки, по состоянию на 30 апреля, подтвердил 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав.
REGNUM 04:56
4
Здоровье

Опубликованы последние данные по коронавирусу на 30 апреля

Вчера были представлены подробные данные о ситуации с COVID-19 в Подмосковье на тот момент: Актуальная информация по всем регионам России и по другим странам представлена на интерактивной карте Яндекса: Яндекс.Карты Карта распространения коронавируса в России и мире Количество смертей от коронавируса в США вчера превысило 60 тысяч – за день это число увеличилось на 2390.
Московский Комсомолец 02:59
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
640
Экономика

Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

По мнению заведующего лабораторией конъюнктурных исследований учреждения Сергея Цухло, это значит, что в перспективе нынешнее сокращение спроса может стать еще хуже, чем в 2008 году.
Газета.Ru 03:48
93
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Общество

Росгидромет обещает лето теплее нормы

Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
23
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
6
Общество

Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным

Актуальные Новости 05:00
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
561
Происшествия

В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:26
3
Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
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