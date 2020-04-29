Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель. Фьючерсы нефти WTI подорожали на 13,1%, до $14,32 за баррель. Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений.
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Цены на нефть растут этим вечером

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Цена нефти марки Brent превысила $23

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Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт

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Цена нефти марки WTI выросла почти на 11 процентов

РИА Новости02:20

Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение

Комсомольская правда27 апреля в 23:15

Июльская цена нефти Brent превысила 25 долларов

Life.ru26 апреля в 21:03
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