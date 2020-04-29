Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель. Фьючерсы нефти WTI подорожали на 13,1%, до $14,32 за баррель. Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений.

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

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