Энергетика
КоммерсантъЦены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель. Фьючерсы нефти WTI подорожали на 13,1%, до $14,32 за баррель. Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений.
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