Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

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Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 8,7%, до $22,32 за баррель. Фьючерсы нефти WTI подорожали на 21,6%, до $17,58 за баррель.
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Рост цен на нефть марок Brent и WTI на бирже продолжается

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Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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63 человека в Воронежской области лечатся от коронавируса на дому

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В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

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