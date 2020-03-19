Коронавирус

МИР 24МИР 24Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне

Демонстрировали рост и фьючерсы марки WTI. Цены к указанному времени поднялись более чем на 10%, до 23 долларов за баррель. Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года.
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 22:02

Нефть WTI уверенно пошла вверх

REGNUM03:07

Нефть поднимается в цене

Газета.Ru02:27

Нефть Brent дорожает более чем на 5%

Коммерсантъ02:26

Рост стоимости нефти Brent превысил 5,5%

Известия02:20

Стоимость нефти Brent выросла на 6% после обвала

РБКвчера в 19:30

Стоимость нефти подскочила на 5% после обвала

iReactorвчера в 05:05
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Политика

Развожаев доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Севастополе

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев доложил Владимиру Путину о том, как местные власти борются с коронавирусом.
Независимое телевидение Севастополя 05:29
Происшествия

Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в московской инфекционной больнице стал оторвавшийся тромб.
Газета.Ru 06:37
Здоровье

В России удалось секвенировать полный геном коронавируса

Газета.Ru 06:32
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 17 марта в 06:52
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Известия вчера в 11:28
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Газета.Ru 00:15
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

РИА Новости вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Кадрами счастливой жизни актриса активно делится в Instagram, а также ведет собственный блог на YouTube.
StarHit.ru вчера в 20:30
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции

Lenta.ru вчера в 13:30
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 01:22
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Футбол

Журналист из Лондона стал фанатом казанского «Рубина»

Журналист из Лондона Бенджи Ланьядо, во время паузы во всех топ-лигах Европы, наткнулся на трансляцию из Тулы и моментально начал болеть за казанский «Рубин», о чем признался в своем Твиттере.
Kazanfirst.ru 06:30
Политика

Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам

Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину, — цитирует БелТА белорусского президента.
News.ru 05:41
Здоровье

Эффективное лекарство от коронавируса назвали в Китае

Обзор газет 04:40
Космос

В России начался выпуск модулей сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей»

Москва, 18 марта 2020, 22:46 — REGNUM На предприятиях госкорпорации «Роскосмос» начато производство первых модулей новой российской сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», сообщил 18 марта гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 15:46
Здоровье

Назван неожиданный ранний симптом заражения коронавирусом

Журнал American Journal of Gastroenterology представил результаты нового исследования медиков из Китая, в рамках которого специалисты детально изучили симптомы, которые часто встречаются у пациентов с COVID-19, передает Medicalxpress.Как оказалось, достаточно большая часть пациентов с коронавирусом в начале заболевания жаловалась на симптом со стороны пищеварительной системы — это диарея.
Medical Note 03:43
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Происшествия

В Великих Луках задержали и отправили на карантин китайского туриста

Полицейские города на Ловати задержали, а затем отправили на карантин китайского туриста, который путешествовал по Европе.
Московский Комсомолец Псков 02:05
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
РИА Новости 06:36
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Происшествия

В Мурманске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.
Известия 05:44
Религия

В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса

Интерфакс 03:47
Общество

В Минобороны опровергли сообщения о комендантском часе в Москве

В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что распространяемое в социальных сетях изображение с якобы копией приказа о введении в Москве комендантского часа является фальшивкой.
Московский Комсомолец вчера в 18:49
Как работают Яндекс.Новости?
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