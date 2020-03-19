Коронавирус
МИР 24Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне
Демонстрировали рост и фьючерсы марки WTI. Цены к указанному времени поднялись более чем на 10%, до 23 долларов за баррель. Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года.
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Политика
Развожаев доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Севастополе
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев доложил Владимиру Путину о том, как местные власти борются с коронавирусом.
Происшествия
Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве
Причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в московской инфекционной больнице стал оторвавшийся тромб.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
Экономика
В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Общество
В России утвердили новые правила оформления больничных
С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь
Кадрами счастливой жизни актриса активно делится в Instagram, а также ведет собственный блог на YouTube.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Шоу-бизнес
Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Футбол
Журналист из Лондона стал фанатом казанского «Рубина»
Журналист из Лондона Бенджи Ланьядо, во время паузы во всех топ-лигах Европы, наткнулся на трансляцию из Тулы и моментально начал болеть за казанский «Рубин», о чем признался в своем Твиттере.
Политика
Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам
Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину, — цитирует БелТА белорусского президента.
Здоровье
Эффективное лекарство от коронавируса назвали в Китае
Космос
В России начался выпуск модулей сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей»
Москва, 18 марта 2020, 22:46 — REGNUM На предприятиях госкорпорации «Роскосмос» начато производство первых модулей новой российской сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», сообщил 18 марта гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
Здоровье
Назван неожиданный ранний симптом заражения коронавирусом
Журнал American Journal of Gastroenterology представил результаты нового исследования медиков из Китая, в рамках которого специалисты детально изучили симптомы, которые часто встречаются у пациентов с COVID-19, передает Medicalxpress.Как оказалось, достаточно большая часть пациентов с коронавирусом в начале заболевания жаловалась на симптом со стороны пищеварительной системы — это диарея.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Происшествия
В Великих Луках задержали и отправили на карантин китайского туриста
Полицейские города на Ловати задержали, а затем отправили на карантин китайского туриста, который путешествовал по Европе.
Экономика
Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Происшествия
В Мурманске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.
Общество
В Минобороны опровергли сообщения о комендантском часе в Москве
В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что распространяемое в социальных сетях изображение с якобы копией приказа о введении в Москве комендантского часа является фальшивкой.