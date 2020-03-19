Демонстрировали рост и фьючерсы марки WTI. Цены к указанному времени поднялись более чем на 10%, до 23 долларов за баррель. Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года.

Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне

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